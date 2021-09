Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti abbandona la Casa?: "Non mi sento a mio agio"

Gossip TV

La confessione inaspettata di Tommaso.

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 20 settembre 2021 su Canale 5. Intanto, nella Casa Tommaso Eletti ha manifestato il suo malessere e la sua intenzione di lasciare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tommaso Eletti pronto a lasciare il Gf Vip?

Stasera andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 6. Al televoto Francesca Cipriani e Tommaso, che nelle ultime ore ha rivelato di sentirsi a disagio nella famosa Casa di Cinecittà. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, sta dimostrando una certa fatica ad integrarsi con il resto del gruppo.

"Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro ad un posto" ha confessato Tommaso ai suoi compagni di avventura "Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi...Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro".

Cosa deciderà di fare Tommaso? Lascerà davvero la Casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dal suo ingresso? Quello che i concorrenti non sanno è che nella nuova puntata non ci sarà nessuna eliminazione: il meno votato dal pubblico andrà direttamente al televoto della prossima settimana. L'appuntamento è per stasera in prima serata su Canale 5.

