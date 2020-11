Grande Fratello Vip, "Ti senti protetta qui dentro": le scuse di Dayane Mello si trasformano in accuse alla Gregoraci

Gossip TV

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci si confrontano nella Casa del Grande Fratello Vip, ma le scuse si trasformano in un nuovo scontro.

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci sono esplose durante l’ultima Puntata del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana ha lanciato accuse pesantissime che hanno sconvolto l’ex moglie di Flavio Briatore, e ora prova a rimediare con delle scuse piuttosto goffe, che danno vita ad una nuova discussione.

Gf Vip, Dayane Mello chiede un Chiarimento ad Elisabetta Gregoraci

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Le discussioni sono all’ordine del giorno, forse anche a causa dello stress per la convivenza forzata, che dopo due mesi mette in luce anche i difetti più impensabili dei concorrenti e rende difficile la vita quotidiana. Poche ore fa, Patrizia De Blanck ha sputato veleno su Giulia Salemi, rea di averla mandata in Nomination con il suo voto. L’italo-persiana si è scusato più volte, fino ad ottenere il perdono della nobildonna, che tuttavia potrebbe meditare vendetta nei confronti della gieffina.

Nel frattempo, Dayane Mello ha lanciato accuse pesanti ad Elisabetta Gregoraci, facendo scoppiare la showgirl. La modella brasiliana pensa che la Gregoraci stia parlando male di lei, dopo la lite con Francesco Oppini, e ha trasceso il gioco lanciando sentenze tremende sulla vita personale di Elisabetta. Forse per quieto vivere o forse perché realmente ha compreso di aver esagerato.

Nuovo scontro al Gf Vip tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci

La modella ha chiesto un chiarimento in camera da letto, confessando di essere gelosa e stizzita per l’amicizia che si è creata tra Elisabetta e Oppini. La Gregoraci ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa dalla reazione in Puntata, soprattutto perché si è parlato della sua vita personale e non del gioco. La showgirl assicura alla brasiliana di non aver mai parlato alle sue spalle e non concorda sull’accusa di non fare nulla in Casa, dal momento che tutti hanno dei piccoli compiti quotidiani.

Tra una scusa e l’altra, la Mello si lascia andare a nuove insinuazioni, affermando che Elisabetta gode della protezione di alcuni gieffini e questo le rende il percorso al Gf Vip meno complesso. Le scuse della modella si trasformano così in nuove accuse e in un pretesto per discutere. Insomma, la pace tra Mello e Gregoraci è ancora molto lontana e chissà se riuscirà ad essere sancita prima della prossima Puntata.

