Grande Fratello Vip, "Testata al vetro e mi faccio mandare in ospedale": la reazione di Andrea Zelletta al prolungamento

Andrea Zelletta non prende bene la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip.

Al Grande Fratello Vip, grazie alla voce di una donna misteriosa, è giunta la notizia del prolungamento ufficiale del reality show di Canale5 ed è scoppiato il caos. Pierpaolo Pretelli si lascia sfuggire l’informazione durante la notte, causando la durissima reazione di Andrea Zelletta, provato dalla reclusione forzata a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta distrutto dalla notizia del Prolungamento

Divisi dallo spesso muro di Cinecittà, concorrenti del Grande Fratello Vip e fan del programma vivono a pochi metri di distanza e alcune volte è impossibile fermare il pubblico e impedirgli di comunicare con i gieffini. La musica a tutto volume non ha fermato una misteriosa signora che ha fatto sapere ai Vipponi che la quinta edizione del reality show di Canale5 terminerà ufficialmente il 26 febbraio 2021, data in cui è prevista la Finale. Trovandosi in giardino, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta hanno ascoltato le parole dell’intrusa e sono rimasti agghiacciati. Già da giorni gli inquilini della Casa avevano intuito che qualcosa stava per cambiare, bramosi di poter uscire dalla reclusione forzata e incontrare i propri cari. Quando Tommaso Zorzi ha scoperto del prolungamento in Casa si è scatenato il caos, e ora la situazione è drammaticamente precipitata.

Andrea Zelletta: “io non dormo stanotte, io ve l’ho detto eh, chi è che vuole spaccare la mia mano? No, impazzito, veramente do le testate contro il vetro”#GFVIP



pic.twitter.com/R9D1ub04w9 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 18, 2021

Grande Fratello Vip, la reazione dei Vipponi al prolungamento

Mentre Zorzi si trovava a letto, immerso nei suoi sogni, Pierpaolo e Giulia si sono lasciati sfuggire quanto accaduto poche ore prima e hanno mandato in confusione tutti. Immediata la protesta di Rosalinda Cannavò, che ha ammesso di essere provata dalla rivelazione dei compagni di viaggio. Non meno forte quella di Andrea Zelletta che ha minacciato addirittura di ferirsi intenzionalmente pur di non trascorrere un altro mese al Gf Vip. Da settimane il pubblico chiede lo stop al prolungamento, criticando apertamente la produzione e accusandola di trarre vantaggio dall’umore altalenante dei concorrenti pur sapendo che avrebbero il diritto di conoscere e scegliere il proprio destino. Quando fu annunciato il primo spostamento della Finale, infatti, alcuni Vip abbandonarono il gioco senza pensarci troppo e il pubblico pretende che sia dato modo a tutti di scegliere liberamente. Alfonso Signorini si piegherà alla volontà del pubblico, facendo la sua comunicazione ufficiale durante la Puntata?

