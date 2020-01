Grande Fratello Vip, terza puntata: Salvo rientra in Casa e Adriana Volpe smaschera la Rai, i nominati sono...

Ieri sera, mercoledì 15 gennaio 2020, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini e dai due opinionisti d’eccezione Wanda Nara e Pupo. Una serata davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Spazio poi ad Antonella Elia che ha rivisto alcuni suoi momenti nella casa in cui si è lasciata andare a delle confidenze in merito al desiderio di maternità che è arrivato tardi. Anche Adriana Volpe si è espressa sull'argomento, rivelando i problemi che ha dovuto affrontare con la Raiper diventare mamma della piccola Giselle. La diretta è poi andata avanti con il confronto tra Ivan Gonzàlez e Paola Caruso che è entrata nella Casa per controbattere alle accuse dello spagnolo e puntualizzare di averci messo il cuore in tutto il loro percorso. Duro scontro tra Andrea Denver e Elisa De Panicis, durante un momento di confidenza con Paola Di Benedetto, ha svelato alcune strategie che avrebbe in mente il modello per stare al centro dell’attenzione.

È poi arrivato il momento delle nomination. Elisa e Denver sono finiti al televoto. Chi abbandonerà la famosa casa di Cinecittà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip,in onda il prossimo venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5.