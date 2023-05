Grande Fratello Vip, tensioni tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli per Ciao Darwin? Spunta il nome di Soleil Sorge

Gossip TV

Nuove tensioni tra l'opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Giulia Salemi? Ecco cosa è successo!

Nelle ultime ore sono emersi dei cambiamenti all'interno del programma di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, marito di Sonia Bruganelli, opinionista del GFVip. A quanto pare Giulia Salemi è stata sostituita da Soleil Sorge come caposquadra nel programma di Canale5 e questo ha infastidito molto i fan dell'influencer.

GFVip, tensioni tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli?

Tutto sembrava pronto per la presenza di Salemi a Ciao Darwin come caposquadra della fazione Influencer, che si scontrerà contro la fazione dei Lavoratori, guidata da Cristina Quaranta. Ma, nella registrazione di ieri sera dello show, a quanto pare Giulia Salemi ha dato forfait all'ultimo minuto e la sua sostituta è stata Soleil Sorge.

La sostituzione non è andata giù ad alcuni fan del programma, che hanno pensato di taggare in un commento Bruganelli ed esprimere il loro fastidio:

"Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parole. Sostituire Giulia Salemi con una qualunque Soleil Sorge, dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, lo trovo di una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti."

La risposta di Bruganelli è stata secca, ma inequivocabile e sembrava contenere una frecciatina all'influencer Salemi:

" È accaduto l'esatto contrario"

A rivelare alcuni retroscena a The Pipol Gossip è stato Gabriele Parapiglia, parte della produzione di Ciao Darwin: nella sua dichiarazione emerge che inizialmente erano in pole position per guidare la categoria influencer sia Salemi sia Sorge, ma quest'ultima aveva dovuto rinunciare perché impegnata altrove. Salemi aveva, all'inizio, ammesso che avrebbe partecipato volentieri e guidato la squadra degli Influencer. Tuttavia, a pochi giorni dalla registrazione, l'influencer si è tirata indietro. La motivazione, come riporta Parapiglia, era che:

"Non se la sente di attaccare la categoria avversaria, scusa poco credibile, soprattuto per chi intende fare televisione e ha l'opportunità di partecipare a un programma venduto in 12 paesi del mondo.[...] La sera della registrazione coincideva con il compleanno di Alfonso Signorini. E la stessa Salemi pochi giorni prima dal passo falso con il team di Ciao Darwin aveva garantito sui social che ci sarebbe stata.[...] Bastava semplicemente dire la verità."

Dato che a causa del maltempo, l'impegno di Soleil Sorge era stato annullato, allora, l'influencer è stata chiamata a sostituire Salemi.

