Grande Fratello Vip, tensione tra Soleil Sorge e Raffaella Fico: "È perfida" (VIDEO)

Primi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip.

La prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 13 settembre su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante con Soleil Sorge e Raffaella Fico, che sin dal loro ingresso nella famosa Casa di Cinecittà hanno palesemente dimostrato di provare poca simpatia reciproca.

Scontro al Gf Vip tra Soleil Sorge e Raffaella Fico

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil e Raffaella. Le due concorrenti del popolare reality show di Alfonso Signorini sono arrivate ad affrontarsi in diretta a seguito di una nomination fatta dall'influencer italo-americana: "Non ho ancora avuto modo per potermi non farmi piacere qualcuno però mi fido di te Alfonso che mi dicevi che mi guadava male e quindi nomino Raffaella Fico".

"Pensa che lei mi stava antipatica e questa sera quando l'ho vista ho cambiato pensiero. Te la ricambio subito" ha sbottato l'ex compagna di Mario Balotelli provocando la reazione di Soleil. "Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso" ha spiegato l'influencer per poi concludere con "Bye Bi*ch", ovvero "Ciao St*onza".

Il comportamento assunto da Soleil nella Casa del Gf Vip non è per niente piaciuto a Raffaella che, visibilmente infastidita, ha così replicato: "Ha detto una parolaccia se non sbaglio. Non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa. [...] Mamma mia come è perfida. Mi dispiace perché tra donne solitamente c'è solidarietà. Non le sto simpatica".

