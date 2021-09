Grande Fratello Vip: tensione nella Casa tra Soleil Sorge e Jessica Hailé Selassié, ecco cosa è successo

Gossip TV

Scontro al Gf Vip tra Soleil e Jessica: "Sei tu la prima che non rispetta le regole".

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono iniziate le prime polemiche. Dopo Gianmaria Antinolfi, anche la principessa Jessica Hailé Selassié si è scagliata contro Soleil Sorge, rea di non partecipare alle pulizie della Casa.

Botta e risposta al Gf Vip tra Soleil e Jessica

Soleil è finita nel mirino di Jessica. Tutto è iniziato quando la principessa etiope, prima di iniziare la cena, ha voluto ricordare ai concorrenti del Grande Fratello Vip alcune regole fondamentali per una convivenza serena. Un discorso che ha messo d'accordo tutti. "Chi usa la tazza, la lava, l'asciuga e la mette al suo posto. [...] Va benissimo tutto ma siamo sempre gli stessi a fare le cose" ha dichiarato Manila Nazzaro.

Dopo aver ascoltato le parole della Nazzaro, la Sorge ha affermato: "Non stiamo a fare polemica, però, stiamo mangiando". Infastidita, l'influencer ha poi lasciato la stanza per andare a mangiare in giardino. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Jessica: "Sei tu la prima che non rispetta le regole".

La situazione tra i Vipponi si è poi calmata e Soleil ha deciso di rientrare in Casa per affrontare Jessica. "Sei un po' troppo bacchettona su ogni cosa, devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po' più di calma" ha dichiarato l'ex protagonista di Uomini e Donne rivolgendosi alla giovane principessa etiope.

