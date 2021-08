Grande Fratello Vip, svelato il primo concorrente ufficiale della sesta edizione?: "Ha firmato il contratto"

Gossip TV

Katia Ricciarelli sarebbe la prima concorrente ufficiale del Gf Vip 6.

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip inizia finalmente a prendere forma. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, pare che la celebre cantante Katia Ricciarelli sia la prima concorrente ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli nel cast del Gf Vip 6

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 13 settembre 2021 su Canale 5. Confermato al timone Alfonso Signorini, che sarà affiancato da due nuove opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma chi saranno i personaggi dello spettacolo che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà?

Le ultime indiscrezioni parlano della partecipazione certa di Katia Ricciarelli. "Katia Ricciarelli, 75, sarà tra i concorrenti di punta della prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’artista veneta aveva inizialmente smentito le nostre indiscrezioni relative alla partecipazione. Nei giorni scorsi ha finalmente firmato il contratto, formalizzando così la sua presenza nella casa più spiata d’Italia" si legge sulla rivista Oggi.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa, Katia Ricciarelli aveva parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip dichiarando: "Non posso dire nulla perché non ho ancora le idee chiare in merito [...] Diciamo che ci sono delle interlocuzioni in atto…".

