Grande Fratello Vip: svelati i nomi dei concorrenti che lasceranno la Casa il 13 dicembre, parla Lulù Selassié

Lulù rivela i nomi dei concorrenti che non accetteranno il prolungamento del Gf Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip finirà a marzo 2022. Ma, chi saranno i concorrenti che decideranno di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? A rivelarlo è la giovane principessa Lulù Selassié.

La rivelazione di Lulù Selassié

Nella Casa, i concorrenti continuano a parlare del possibile prolungamento del Grande Fratello Vip. Ma chi saranno i concorrenti che decideranno di abbandonare il reality show? Stando alle parole della principessa Lulù, sarebbero ben quattro i Vipponi decisi a lasciare il gioco: Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani.

Parlando con la sorella Jessica, Giucas Casella e Sophie Codegoni, Lulù ha confessato: "Quelli che se ne vanno sono Aldo, Manuel, Francy e Katia non restano. Per lui è già stata una grande prova. Manuel è fiero del suo percorso. Calcola che lui fa fisioterapia 3 volte a settimana. Poi deve allenarsi per le Olimpiadi. Quindi è giusto che pensi alla sua vita adesso. Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla".

Come riporta Biccy, Giucas ha invece rivelato di voler restare fino e non oltre le festività natalizie: "Ragazzi io le feste le faccio volentieri, però non reggo troppo oltre. Se sono 3 mesi in più dico di no. Mi nominate quando voglio? No, queste cose non mi piacciono". Signorini riuscirà a fargli cambiare idea?

