Grande Fratello Vip: svelata l’identità delle Principesse etiopi nel cast di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha fatto un colpaccio, assicurandosi la presenza di tre principesse etiopi nel cast del Grande Fratello Vip.

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non ha badato a spese e ha trovato Vipponi in grado di rendere questa stagione decisamente indimenticabile. Nel cast del reality show di Canale5 ci saranno anche Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, ovvero tre principesse etiopi che parteciperanno come unico concorrente. Ecco chi sono e dove le abbiamo già viste.

Grande Fratello Vip, le principesse Hailé Selassié nel cast

Manca sempre meno alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà a settembre con un cast tutto nuovo e la supervisione di Alfonso Signorini. Il presentatore ha lavorato duramente e ha trovato i Vipponi perfetti, in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico di Canale5 durante i lunghi mesi di reclusione a Cinecittà. Questa volta, Signorini ha deciso di azzardare, includendo tra i gieffini anche le principesse Hailé Selassié. Stiamo parlando di Jessica, Lucrezia e Clarissa che discendono proprio dalla stirpe dell’ultimo imperatore etiope, detronizzato nel 1974.

Mentre Lucrezia e Clarissa sono neofite del piccolo schermo, Jessica è apparsa nella seconda edizione di Riccanza, in onda su MTV, e parteciperà come concorrente unico insieme alle sorelle. “Le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono “servite e riverite” (dicono loro!). Tutte comodità che non avranno al Grande Fratello Vip, ma se questo è il prezzo da pagare per la celebrità le tre sono disposte a scendere dal piedistallo e convivere con i “comuni mortali” che abiteranno la casa di Cinecittà”, ha fatto sapere Davide Maggio.

Come si troveranno le principesse a dover condividere la casa più spiata d’Italia con gli altri concorrenti? Al momento è data per certa la partecipazione di Soleil Sorge, che incontrerà un suo vecchio rivale, ma anche quella di Tommaso Eletti, reduce dalla nona edizione di Temptation Island, e di due cantanti molto amati di Amici.

