Grande Fratello Vip, svelata l’identità del Fidanzato di Soleil Sorge (FOTO)

Soleil Sorge parla d’amore nella casa del Grande Fratello Vip e spunta il nome del fidanzato della gieffina.

Protagonista assoluta della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge torna a far parlare di sé per la sua vita amorosa. La gieffina, dopo una serie di scontri e confronti con l’ex Gianmaria Antinolfi, ha rivelato di avere il cuore impegnato e il web si è scatenato alla ricerca del fidanzato della bionda influencer, scovando il nome di Carlo Domingo.

Grande Fratello Vip, Carlo Domingo è il Fidanzato di Soleil?

La vita sentimentale di Soleil Sorge è un uragano un po’ come lo è l’esperienza della bionda influencer nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Diventata il bersaglio preferito dal gruppo che si è formato a Cinecittà, Soleil ha portato avanti le proprie idee senza timore, noncurante delle critiche. Mentre sembra che Raffaella Fico abbia querelato Soleil, lei ha deciso di aprirsi con i suoi compagni di viaggio, visto il recente equilibrio che sono riusciti a costruire insieme, rivelando di avere una persona fuori che l’aspetta.

Nelle ultime settimane è nato il sospetto che Alex Belli e Soleil fossero presi l’uno dall’altro, tanto che i fan non aspettavano altro che vederli perdere la testa per amore. Invece, Sorge è felicemente impegnata, così come lo è l’attore con la moglie Delia Duran, e questa ship è destinato a rimanere del tutto platonica. Forse proprio per calmare le acque, Soleil ha parlato di un uomo che l’ha fatta innamorare, comprendendo la sua natura e accettandola senza cercare di cambiarla.

Il web è esploso alla ricerca dell’identità del fidanzato della gieffina, che è stata svelata da Deianira Marzano su Instagram. Tutti gli indizi raccolti sul misterioso uomo portano a Carlo Domingo, appartenente all’alta società milanese. Lui, manager per una società quotata di management, fondata circa vent’anni fa da un parente di Carlo. Sfortunatamente non vi sono molte notizie sull’uomo che ha fatto perdere la testa a Soleil, dal momento che Domingo sembra una persona riservata e dedita principalmente al lavoro. Va detto che lui non si è ancora sbilanciato sulla questione, e dunque questa resta un'ipotesi seppur ormai certezza per il web.

