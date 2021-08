Grande Fratello Vip, svelata l’identità dei primi cinque concorrenti

Gossip TV

Ecco chi sono i primi cinque Vipponi che si uniranno al cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip e cresce l’attesa dei fan, curiosi di scoprire l’identità dei Vipponi scelti da Alfonso Signorini. Dopo alcuni indizi forniti dalla pagina ufficiale Instagram del reality show di Canale5, salgono a quota 5 i concorrenti confermati.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro nel cast

La sesta edizione del Grande Fratello Vip torna il 13 settembre 2021 in prima serata su Canale5. Alfonso Signorini ha selezionato accuratamente i Vipponi che varcheranno la porta rossa di Cinecittà e ci sono già alcune conferme, come quella di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, pronta a svelare la verità su Matteo Ranieri e la loro prematura rottura dopo il percorso a Uomini e Donne. Per incuriosire ulteriormente il pubblico, la redazione del Gf Vip ha deciso di condividere alcuni indizi sulla pagina ufficiale di Instagram, così da spingere i fan ad indovinare l’identità dei nuovi concorrenti.

Confermata la presenza dell’ex di Mario Balotelli, insieme a quella di Soleil Sorge, la regina dei reality show che di certo porterà scompiglio nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, inoltre, è stato condiviso un nuovo indizio a tempo ovvero un rebus che, se risolto, svela il nome di Manila Nazzaro. L’ex Miss Itala, felice per aver ottenuto il divorzio e poter finalmente convolare a nozze con la sua dolce metà Lorenzo Amoruso, è stata già protagonista di Temptation Island e si è mostrata inizialmente titubante verso la prospettiva di entrare al Gf Vip. Evidentemente, la Nazzaro ci ha riflettuto a fondo ed ora si prepara ad ufficializzare la sua presenza nel cast. Una notizia fantastica per tutti i fan della presentatrice e della favola con l’Amoruso, che di certo sarà ospite e potrà interagire con la sua promessa sposa.

