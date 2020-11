Grande Fratello Vip, "Strani movimenti notturni tra Stefano Bettarini e Giulia Salemi": il Gossip piccante

Gossip TV

Indiscrezioni riportano che Nicoletta Larini sarebbe furiosa con Stefani Bettarini che, prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip, si sarebbe recato in camera di Giulia Salemi.

Arriva un gossip clamoroso e piccante che riguarda Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, i due gieffini sono stati pizzicati durante la notte nell’albergo dove soggiornano, in atteggiamenti ambigui e Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex calciatore, è su tutte le furie.

Grande Fratello Vip, Nicoletta Larini furiosa con Stefano Bettarini per la Salemi

Mancano poche ore all’ingresso di Stefano Bettarini nella Casa del Grande Fratello Vip. La notizia che l’ex calciatore avrebbe preso parte al reality show di Alfonso Signorini ha entusiasmato il pubblico, consapevole che Bettarini ha una forte personalità ed è in grado di movimentare gli equilibri che si sono creati a Cinecittà. Senza contare che, ad aspettarlo nella lussuosa casa che ospita i concorrenti del programma, c’è l’ex fidanzata Dayane Mello.

Con la modella, Stefano ha avuto un flirt fugace che, tuttavia, ha lasciato strascichi. Attualmente, Bettarini è felicemente fidanzato con Nicoletta Larini con la quale ha partecipato a Temptation Island Vip, proprio durante l’edizione condotta da Simona Ventura. Sebbene tra i due ci sia una notevole differenza d’età e siano nate incomprensioni durante il percorso nel reality delle tentazioni, Nicoletta e Stefano non si sono arresi e hanno difeso la storia d’amore.

Stefano Bettarini e Giulia Salemi insieme? Il gossip sui concorrenti del Gf Vip

Poco fa, tuttavia, ‘Giornalettismo’ ha riportato un gossip molto piccante sul nuovo concorrente del Gf. Sembra, infatti, che la Larini abbia ricevuto una segnalazione sul comportamento ambiguo del compagno con Giulia Salemi, anche lei prossima a diventare un concorrente ufficiale del reality. I due, al momento, soggiornano in un hotel in attesa di poter entrare in gioco, per evitare contagi e ulteriori complicazioni come è successo a Selvaggia Roma, attaccata dall’ex Francesco Chiofalo.

Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, ha ricevuto su Instagram un messaggio anonimo da un profilo fake che segnalava strani movimenti notturni di Stefano in direzioni della camera di Giulia Salemi. Tra la Larini, che ha dato credito al gossip, e il suo uomo è scoppiato un litigio fortissimo a poche pre dall’ingresso di Stefano in Casa.

L’indiscrezione segnala una crisi preesistente tra Nicoletta e Bettarini, forse dovuta anche alla paura che l’ex della Ventura si lascia ammaliare da qualche affascinante gieffina.

