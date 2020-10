Grande Fratello Vip, stesso Amante per madre e figlia? I dubbi di Guenda Goria su Maria Teresa Ruta

Gossip TV

Guenda Goria vuole spiegazioni sul rapporto tra il fidanzato Telemaco e la madre Maria Teresa Ruta, durante la Puntata del Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta ha incantato il pubblico del Grande Fratello Vip. Tra vecchi tensioni e nuovi propositi, madre e figlia sono tra le concorrenti preferite della quinta edizione sebbene ci siano ancora misteri irrisolti. Guenda ha dei sospetti su Telemaco, il suo attuale fidanzato, e il tipo di rapporto che ha avuto con la madre anni prima, ma Maria Teresa chiarisce tutto.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria e i sospetti su Maria Teresa Ruta

Sebbene escluse e attaccate da molti coinquilini del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono tra le protagoniste più amate della quinta edizione del reality show. Madre e figlie hanno superato indenni il televoto e sono state rasserenate dalle parole di Alfonso Signorini, che ha confermato il grande affetto che il pubblico nutre per loro. Nel corso dei giorni di reclusione a Cinecittà sono emersi diversi retroscena sul rapporto di Guenda e Maria Teresa, che hanno commosso tutti. Anni fa la presentatrice, infatti, ha deciso di inseguire il suo sogno e lasciare la famiglia con l’uomo della sua vita. Una scelta che, sebbene Guenda approvi dal punto di vista femminile, non può comprendere dal punto di vista di figlia. La Goria ha ammesso di essersi sentita abbandonata dalla madre, soprattutto dopo che aveva già subito il brusco distacco dal padre anni prima, e di aver dovuto fare da mamma a suo fratello.

Madre e figlia del GF Vip condividono lo stesso amante?

Ma c’è un altro pensiero che affligge la giovane musicista del GF Vip. Attualmente, Guenda sta frequentando Telemaco D’Aquila, un uomo più grande con il quale ha legato molto negli ultimi mesi prima del suo ingresso in Casa. La moglie di Telemaco ha accusato la Goria di averle portato via il marito e la gieffina ha fatto delle confessioni sulla relazione lasciando tutti senza parole. Maria Teresa ha ammesso di non essere particolarmente favorevole a queste unione, dal momento che vorrebbe per la figlia un uomo giovane e scapestrato, che le mostrasse il lato divertente della vita. La Ruta, inoltre, ha dichiarato di conoscere Telemaco da diversi anni poiché ha lavorato con lui ad un progetto, descrivendolo come un uomo brillante. Questa rivelazione ha allarmato non poco la Goria, che ha iniziato ad ipotizzare che sua madre le stesse nascondendo qualcosa. Telemaco è stato un’ex amate della Ruta? la gieffina assicura di no e Guenda si sente sollevata, pronta a continuare il suo percorso in Casa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip