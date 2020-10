Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini spara a zero su Andrea Zelletta: "Una via di mezzo tra un comodino e una piantana"

Gossip TV

L'ex gieffino lancia alcune pesanti frecciate ai protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Stasera, venerdì 16 ottobre 2020, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Stefano Bettarini è stato ospite a Casa Chi e si è divertito a lanciare qualche velenosa frecciata ai concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L'attacco di Stefano Bettarini ad Andrea Zelletta, il 'comodino' del Gf Vip

Stefano ha iniziato l'intervista parlando di Franceska Pepe, la modella che nel giro di poco tempo ha fatto sclerare tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che, tra i tanti, l'ex fiamma di Vittorio Sgarbi era riuscita a far perdere il controllo anche a Dayane Mello. A proposito di quest'ultima, l'ex calciatore ha dichiarato: "Cencio che parla male di straccio. Franceska nel suo essere svampita è anche molto intelligente perché sa punzecchiare gli inquilini della Casa e mi ha fatto anche molto divertire. Nonostante sia uscita, riesce a far parlare di sè. Fa parlare più Franceska di Dayane dentro la Casa". Bettarini ha poi fatto intendere che la Mello, con cui ha avuto una relazione durante la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, sia avvezza a creare falsi flirt nei programmi televisivi: "Ndo cojo, cojo! Basta far parlare di sè. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco Oppini, ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre si è subito tirato indietro".

L'ex marito di Simona Ventura sembra avere delle idee chiare anche su Pierpaolo Petrelli, che nella Casa del Gf Vip ha instaurato un rapporto molto speciale con Elisabetta Gregoraci. I due si conoscono perché quando, due anni fa, Bettarini aveva partecipato a Temptation Island Vip con la sua fidanzata, Nicoletta Larini, l'ex velino di Striscia la Notizia era uno dei tentatori: "Sai non è che i tentatori me li ricordo molto bene. Quel tentatore ce l’ho un pochino qui perché usciti dal programma, è quello che ha mandato un messaggio a Nicoletta. Il testo diceva 'Nicol, come stai?'. È un mezzo provolone e nella Casa lo ha già dimostrato. [...] Ho avuto un bel rapporto con la Gregoraci, lavorativamente parlato. Abbiamo lavorato insieme per due anni a Buona Domenica. C’è un bel rapporto di simpatia. Pierpaolo aveva delle chances con lei, se non si fosse giocato male la carta del raccontare cosa le aveva detto lei all’orecchio".

Stefano si è infine espresso sulla questione ‘comodino‘. Ricordiamo che, nelle ultime settmane, Andrea Zelletta è stato così rinominato per la sua poca voglia di esporsi nella Casa: "Zelletta? Sono quei classici personaggi che arrivano nei reality e zitti, zitti arrivano in fondo senza aver fatto niente. Ora mi sembra una via di mezzo tra un abat-jour, un comodino e una piantana. Se la cava molto meglio in atelier e passerelle".

