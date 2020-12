Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini e Filippo Nardi si scagliano contro il programma

Gossip TV

I due ex gieffini, assenti nella puntata di questa sera, si sono sfogati su Instagram

Nella puntata speciale di Capodanno del Gf Vip, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, saranno presenti Fausto Leali e Denis Dosio, due dei quattro concorrenti entrambi squalificati di questa edizione. Destino diverso per Stefano Bettarini e Filippo Nardi che non saranno invece presenti in studio nella serata speciale del reality. Entrambi gli ex gieffini, sono in polemica aperta contro il programma. Ieri, l'ennesimo sfogo di Bettarini su Instagram, è stato supportato dallo stesso Nardi. Entrambi infatti si sentono vittime di un'ingiustizia.

L'ex calciatore ha condiviso su Instagram alcune parole di Pupo e di Signorini che hanno affermato, durante l'ultimo appuntamento con il reality, di non essere sempre stati d'accordo con i provvedimenti del Gf : "Già da qualche giorno si disquisiva su ciò che fosse o non fosse “politicamente corretto”. Ci voleva forse Pupo (??) a ribadire cose tanto palesi quanto veritiere? Cito:“Per alcune squalifiche...su alcune cose dette, NON sono d’accordo” e ancora “ASSOLUTAMENTE !!! Come io...SOLO CHE NON LO SA NESSUNO QUESTO... “Bene, passare dove l’acqua è più bassa, non fa vincere agli. E poi, da che mondo e mondo... l’acqua cheta, rovina i ponti." ha scritto Bettarini.

"Il contratto dice che un’eliminazione è valido per “un comportamento fuori dallo spirito del gioco” ovviamente deciso da loro, purtroppo nessuno precisa cosa sarebbe esattamente lo spirito del gioco, quindi ridere, piangere e limonare sembrerebbe lo spirito del gioco a quanto pare, litigare ed ironizzare no boh ? Peccato" ha replicato Nardi sotto al post.

