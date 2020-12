Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini contro il reality: "Sono in causa, per questo non vengo chiamato nei programmi"

Gossip TV

L'ex gieffino avrebbe intrapreso via legali contro la produzione del Gf a causa del provvedimento adottato contro di lui

Non si placa la disputa tra Stefano Bettarini nei confronti del Grande Fratello Vip, il realtiy che ha sancito la sua squalifica dopo appena tre giorni di permanenza, e che l'ex calciatore ha dichiarato più volte come ingiusta e non equa dinnanzi ad altri concorrenti.

Gf Vip: Stefano Bettarini: "Sono in causa per questo non vengo chiamato nei programmi"

Qualche giorno fa, l'ex gieffino ha sottolineato come il reality abbia adottato due pesi e due misure e successivamente ha sottolineato come il programma favorisca le "lobby gay" riferendosi ai baci sotto al vischio di alcuni concorrenti. Ieri, l'ex marito di Simona Ventura, ha replicato sui social ad alcuni utenti parlando della mancata squalifica a Samantha De Grenet e con l'occasione ha annunciato di essere in causa contro la produzione del programma.

" Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere", ha scritto Bettarini su Instagram.

Quella dell'ex gieffino si è quindi trasformata in una vera e proprio battaglia legale. Il giorno dopo del provvedimento adattato nei suoi confronti, Bettarini aveva già chiarito su Instagram di aver subito una grande ingiustizia, dettata, probabilmente, da scelte editoriali:

"Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. “Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo...Dello share".

