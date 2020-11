Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini bestemmia: Alfonso Signorini lo salva dalla Squalifica?

Gossip TV

Stefano Bettarini ha bestemmiato nella Casa del Grande Fratello Vip ma potrebbe non essere squalificato grazie all'intercessione di Alfonso Signorini.

Stefano Bettarini nei guai dopo neppure 48 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Il nuovo concorrente della quinta edizione, infatti, si lascia sfuggire una bestemmia e rischia la squalifica. Mentre il popolo del web è sconvolto dalla rapidità con la quale Bettarini è riuscito a violare il regolamento, si apre l’ipotesi che Alfonso Signorini possa graziare lo sportivo e permettergli di continuare la permanenza nel reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini bestemmia

Stefano Bettarini rischia grosso. L’ex calciatore ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, rendendosi protagonista di un aspro faccia a faccia con Dayane Mello, per poi catalizzare l’attenzione dei giovani inquilini del reality show, che pendono dalle sue labbra. Del resto, Bettarini è famoso, ancora in forma e conosce molto bene il mondo dello sport, dunque non è strano che i gieffini avvertano il carisma dell’ex di Simona Ventura. Tra un racconto e l’altro, tuttavia, Stefano ha commesso un passo falso, lasciandosi scappare una bestemmia. La frase è perfettamente distinguibile dai rumori di sottofondo ed è impossibile tentare di giustificare Bettarini, convincendo il pubblico di aver immaginato la frase sacrilega. Dunque, visti i precedenti, sarebbe plausibile supporre che Alfonso Signorini si stia preparando per comunicare a Bettarini la sua squalifica immediata, già nel corso della Puntata di stasera.

Squalifica negata per Stefano Bettarini al Gf Vip?

Il concorrente del Gf, rendendosi conto di aver esagerato, ha improvvisato un siparietto astuto, trasformando un “Porca Mad***a” in un “porca maroschina, marachella” che non può considerarsi una bestemmia, quanto un’inflessione dialettale. La trovata di Stefano avrà convinto Signorini a non procedere con la punizione e permettergli di continuare a soggiornare nella Casa più spiata d’Italia? Il popolo del web è profondamente diviso. Da una parte c’è chi sostiene che Bettarini vada punito così dome è successo a Denis Dosio, che ha lanciato un appello a Signorini. Dall’altra parte, invece, c’è chi ha trovato talmente geniale il camuffamento del sacrilegio di Stefano da volerlo premiare per la fantasia. Quel che è certo è che lo sportivo ha totalmente cambiato le dinamiche del gioco in nemmeno 48 ore. Quando Tommaso Zorzi ha accusato Dayane Mello di strumentalizzare la sua amicizia con Rosalinda Cannavò, infatti, le dure parole di Stefano sulla modella hanno persuaso l’attrice a dare credito alle accuse degli inquilini in Casa, mentre fuori dal reality si diffondono gossip sul flirt tra Bettarini ed Elisabetta Gregoraci.

