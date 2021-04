Grande Fratello Vip: Stefania Orlando vuota il sacco su Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Gossip TV

La confessione di Stefania dopo il Gf Vip: "Sono sempre stata una sostenitrice di questa storia".

Stefania Orlando è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Intervistata da Giada di Miceli al programma radiofonico Non Succederà Più, l'amatissima conduttrice si è sbilanciata rivelando anche il suo pensiero sulle coppie nate nella famosa Casa di Cinecittà, ovvero Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Stefania Orlando commenta le coppie nate al Gf Vip

A distanza di alcuni mesi dalla finale del Grande Fratello Vip, Stefania ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa: "Arrivare fino alla fine non è stato facile sempre. La vittoria ovviamente per me è stata giustissima per Tommaso. Il fatto di essere sul podio mi ha dato grandi soddisfazioni. Devo dire che io ho fatto più una gara con me stessa che con gli altri perché riuscire a stare dentro senza gli affetti e sempre con le solite persone non è facile. Ci sono stati due prolungamenti [...] È una fatica dal punto di vista psicologico".

La Orlando ha poi continuato parlando di Elisabetta Gregoraci e commentando le varie dinamiche amorose nate al Gf Vip: "Con Elisabetta io avevo solo da dire sulla sua storia mai nata con Pierpaolo Pretelli. Ma le mie opinioni erano riferite solamente a questa situazione. È una delle persone che io sento adesso fuori dalla casa. Abbiamo un rapporto molto tranquillo. Io non vedevo Pierpaolo più vicino a Giulia Salemi. Giulia doveva ancora entrare nella casa. Io non credevo proprio a questa storia e infatti non è mai successa. La storia con Giulia l’ho sempre avallata. Sono due ragazzi giovani belli e innamorati. Sono sempre stata una sostenitrice di questa storia".

Per quanto riguarda invece la storia d'amore nata tra Zenga e Rosalinda, l'ex gieffina ha rivelato: "Rosalinda e Zenga si sono avvicinati verso la fine e li abbiamo vissuti poco. Però anche da quello che mi dicono e dai social sta proseguendo molto bene questa storia. Ogni tanto sento Andrea, stamattina mi sono sentita con Rosina sono molto felici e innamorati. Sono molto contenta per loro".

