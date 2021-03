Grande Fratello Vip, Stefania Orlando vuota il sacco: "Nulla è come sembra, la strategia che ho seguito è stata..."

Gossip TV

Stefania rompe il silenzio dopo il Gf Vip e svela un retroscena sul suo rapporto con Tommaso.

Stefania Orlando è stata la concorrente più amata e chiacchierata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua pungente ironia e grande sensibiltà, la conduttrice romana è riuscita a conquistare tutti i telespettatori di Canale 5, che l'hanno premiata mandandola in finale con il suo amico Tommaso Zorzi.

La verità di Stefania Orlando sul rapporto nato al Gf Vip con Tommaso Zorzi

Intervistata in esclusiva dal settimanale Chi, Stefania ha raccontato la sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, un'esperienza caratterizzata da tante discussioni ma anche grandi emozioni: "È stata totalizzante. Guardando il programma da fuori pensi di aver capito tutto. Poi da dentro di accorgi che nulla è come sembra".

"Avevo sottovalutato un po’ tutto" ha aggiunto l'ex gieffina della quinta edizione del Gf Vip "Avevo sottovalutato un po’ tutto. La pressione psicologica, nel mio caso specifico è stata devastante. Spesso si parlava di competizione, ma io sono stata competitiva solo con me stessa. È stato un viaggio interiore fantastico. Bello, ma difficile. Lungo, ma sorprendente. In questi mesi ho scoperto molte cose di me che non avevo mai preso in considerazione".

La Orlando, ovviamente, ha parlato anche del bellissimo rapporto d'amicizia nato nel reality show con Tommaso: "L’unica strategia che ho seguito è stata quella di affidarmi al mio istinto. Con Zorzi è stato un colpo di fulmine: prima di entrare, per quel poco che avevo visto sui social nemmeno mi era simpatico. Nella Casa, invece, siamo stati l’uno la forza dell’altro. Ci supportavamo e compensavamo ogni volta senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto. Complicità e affinità erano sotto gli occhi di tutti, e credo che questa sinergia abbia dato fastidio a molti".

