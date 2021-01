Grande Fratello Vip, Stefania Orlando tenta la fuga dalla Casa: Tommaso Zorzi la blocca (VIDEO)

Gossip TV

Stefania Orlano, scossa dalla notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip, tenta la fuga dalla Casa durante la notte.

Stefania Orlando ha trascorso una nottata affatto rilassante nella Casa del Grande Fratello Vip. L’annuncio del prolungamento del reality show di Canale5 e le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato hanno destabilizzato molto la presentatrice, che minaccia di abbandonare Cinecittà, tentando la fuga e scatenando il caos tra i gieffini.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando tenta la fuga nella Notte

“Me ne voglio andare”. Stefania Orlando è stanca della reclusione forzata nella Casa del Grande Fratello Vip, complice l’ulteriore prolungamento del reality show che non permette ai concorrenti di vedere la luce infondo al tunnel. La quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini si concluderà il 26 febbraio 2021, con la Finale ma ai gieffini la notizia è stata comunicata con un increscioso ritardo e dopo diverse fughe di informazioni, che hanno creato un clima molto teso a Cinecittà.

Ad esempio, Andrea Zelletta ha minacciato di ferirsi dopo che Pierpaolo Pretelli ha raccontato che una donna fuori la Casa ha urlato la vera data della finale. Dopo le proteste del web, Signorini è stato costretto a comunicare la novità ai Vipponi che non hanno accolto con piacere la notizia bomba. Stefania Orlando ha accusato il colpo, sommando il malessere per la consapevolezza di non poter riabbracciare i suoi cari quanto prima al dispiacere per le parole dell’ex marito Andrea Roncato. Ospite del salotto di Live-Non è la d’Urso, l’attore ha parlato della fine del matrimonio con Stefania e ha smentito il fatto che la sua attuale moglie si senta in competizione con la presentatrice.

Stefania Orlando varca la Porta rossa del Grande Fratello Vip

“Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna della mia ex”, si è sfogata la Orlando subito dopo la Puntata parlando delle insinuazioni di Giulia Elettra Gorietti. In preda alla delusione e alla frustrazione, Stefania è corsa vero la porta rossa con l’intenzione di aprirla e lasciare per sempre la Casa. Inutile dire che tutti gli inquilini si sono precipitati a fermarla, dopo aver sentito l’urlo straziante di Maria Teresa Ruta.

La presentatrice sembrava irremovibile ma per fortuna ci ha pensato Tommaso Zorzi a calmarla e a chiederle di ragionare a mente lucida sulla sua decisione. Dopo una notte di sonno, la Orlando sceglierà di continuare il suo percorso al Gf Vip oppure persevererà nella decisione di lasciare per sempre il programma?

