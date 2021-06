Grande Fratello Vip, Stefania Orlando svela un retroscena inedito su una Concorrente della nuova edizione

Gossip TV

Stefania Orlando parla di una collega che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip a settembre.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip debutterà il prossimo settembre in prima serata su Canale5, e i fan sono sempre più curiosi di conoscere l’identità dei nuovi Vipponi che faranno il loro ingresso nella casa di Cinecittà. Stefania Orlando, protagonista della quinta stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto una confessione inaspettata su una delle nuove concorrenti. Ecco cosa ha svelato la cantante di ‘Babilonia’.

Stefania Orlando parla di una concorrente del nuovo Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini si prepara a tornare davanti alle telecamere con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, sperando che anche questa stagione sia un successo come le precedenti. Il presentatore sta formando un cast stellare, variegato e ricco di personaggi che potrebbero animare le dinamiche nella casa di Cinecittà, permettendo allo share di raggiungere picchi inauditi. Continuano ad avvicendarsi indiscrezioni sempre nuove, come quella che riguarda Sophie Codegoni, ufficialmente impegnata con Fabrizio Corona, che potrebbe entrare nel cast ufficiale.

Si parla anche dell’ingresso in gioco di tre sorelle iraniane, mentre Katia Ricciarelli frena ogni giorno sempre di più sulla sua possibile partecipazione al Gf Vip. Nelle ultime ore, Stefania Orlando ha lanciato un gossip inaspettato che riguarda una delle sue colleghe, che sicuramente faranno parte del cast del reality. “Oggi ero al telefono con un mio collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti, colleghi, colleghe. E tra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, una bellissima donna. Quando si parla degli altri si va su Instagram per vedere le foto, così sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo".

"Il mio collega così mi manda il link del profilo di questa probabile nuova concorrente del GFVip e scopro… Che mi ha bloccato! Sono stata bloccata da una prossima eventuale concorrente del Grande Fratello Vip, tra l’altro senza motivo. Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?”, ha confessato la Orlando.

