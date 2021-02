Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sulla lite con Giulia Salemi: "Non sono stata materna" (VIDEO)

Gossip TV

Stefania rimpiange con Maria Teresa lo scontro avuto con Giulia al Grande Fratello Vip.

Lo scontro al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Giulia Salemi ha stravolto gli equilibri nella Casa. Proprio la bionda conduttrice, confrontandosi con la sua amica Maria Teresa Ruta, si è detta dispiaciuta per i toni aggressivi utilizzati durante la lite.

Stefania Orlando si confronta con Maria Teresa Ruta dopo la lite al Gf Vip con Giulia Salemi

Stefania è tornata a parlare con Maria Teresa dell'accesa lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip con Giulia. A introdurre l'argomento è stata la giornalista che ha rivelato di trovare la bella influencer molto meno matura di come potrebbe sembrare. Allo stesso modo, però, la conduttrice si sarebbe potuta comportare in modo più comprensivo con lei.

Parole che hanno colpito la Orlando, che ha confessato alla Ruta di pensarla esattamente come lei: "Sono più adulta di lei e non sono stata molto materna. Io ho chiesto scusa a Giulia, le ho detto che al di là dei contenuti mi dispiace per il tono che ho utilizzato". "Io capisco quello che lei a volte vuole dire ma ha bisogno un abbraccio, una coccola. Credo che qualche cosa in Giulia manchi. [...] Lei ha questa incapacità di capire cos'è l'amicizia e di chi si può fidare" ha aggiunto la giornalista.

Leggi anche Andrea Zelletta crolla al Gf Vip

Stefania ha prontamente ribattuto confessando di aver notato che nelle ultime settimane vi è stato un certo distacco: "Nelle ultime settimane c'è stato un pò di distacco e non gliene faccio una colpa. Però, nel momento in cui mi dice che da me non se l'aspettava, è come se mi rinfacciasse l'atto che mi è stata vicina in quel momento [...] Entrambe forse non abbiamo coltivato il nostro rapporto e lei l’ha dato per scontato". Le due concorrenti del Gf Vip hanno infine concluso commentando la lite tra Tommaso Zorzi e Giulia: secondo Maria Teresa, l'influencer non farebbe la vittima, ma si sentirebbe tale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.