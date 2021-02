Grande Fratello Vip, Stefania Orlando scrive una lettera a Dayane Mello: "Sei una donna meravigliosa"

Gossip TV

Stefania scrive una emozionante lettera a Dayane per la morte del fratello Lucas.

La notizia della morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, ha letteralmente scosso tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo la poesia di Maria Teresa Ruta in memoria del ragazzo, anche Stefania Orlando ha voluto scrivere una lettera alla modella brasiliana per farle sentire tutto il suo sostegno e affetto.

L'emozionante lettera di Stefania Orlando a Dayane Mello

Il grave lutto che ha colpito Dayane ha toccato tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Nonostante la decisione della modella brasiliana di restare nella famosa Casa di Cinecittà, davanti al profondo dolore della ragazza, tutti hanno dimenticato astio e rancori per stringersi attorno a lei. Dopo Maria Teresa, che ha scritto una poesia in memoria di Lucas, anche Stefania ha voluto far sentire il suo sostegno con una lettera.

La Orlando, inaspettatamente, ha infatti scritto una bellissima lettera alla Mello: "Le persone che ami non vanno via per sempre ma continuano a vivere nei nostri ricordi e nel nostro cuore. Quando hai bisogno di loro puoi ritrovarle nell’abbraccio caldo del sole e nelle dolci carezze del vento. Ti voglio bene, sei una donna meravigliosa".

Ricordiamo che stasera, venerdì 5 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra i tanti argomenti, Alfonso Signorini affronterà sicuramente anche quello riguardante la tragica situazione di Dayane. La serata si preannuncia interessante e piena di colpi di scena.

