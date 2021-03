Grande Fratello Vip, Stefania Orlando rompe il silenzio sull'incontro con Tommaso Zorzi e Gabriel Garko

Gossip TV

L'ex gieffina Stefania rivela: "Si è favoleggiato tanto su questo incontro..."

Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sembra avere le idee molto chiare. Intervistata da Vanity Fair, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del percorso nella famosa Casa di Cinecittà rivelando di essere finalmente pronta a tornare sul piccolo schermo in veste di conduttrice.

Le nuove dichiarazioni di Stefania Orlando dopo il Gf Vip

"Se avessi potuto votare, avrei votato Tommaso" ha esordito così Stefania parlando del suo lungo ed emozionante percorso al Grande Fratello Vip "Per me è stata già una grandissima vittoria arrivare fino al podio, non avrei potuto sperare di meglio". Un'esperienza davvero unica e indimenticabile che le ha permesso di conoscere tante belle persone come Tommaso Zorzi, suo grande amico anche fuori dalla Casa.

A proposito dell'incontro con Tommaso e Gabriel Garko, la Orlando ci ha tenuto a spiegare la verità dei fatti: "Si è favoleggiato tanto di questo incontro sui social, ma è semplicemente successo che Tommaso è venuto a cena da me. Lo avevo visto anche a Milano la settimana prima. Il fatto che conosca anche Gabriel è un altro discorso". E, sul coming out di Garko in diretta al Gf Vip, la conduttrice ha confessato: "È stata una bellissima pagina. Credo che Gabriel abbia sentito l’esigenza di fare coming out perché, evidentemente, si sentiva pronto a farlo: sono sempre a favore delle persone che decidono di liberarsi, anche se non credo che sia un obbligo".

Stefania ha rivelato di seguire la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, ma che non parteciperebbe mai come naufraga: "La commento perché c’è Tommaso, e la cosa mi stimola. Avendo preso parte a un reality, li vedo con altri occhi, anche se l’Isola è un mondo a parte, visto che devi mettere in campo la forza fisica e la resistenza. Non credo che avrei mai potuto farla: solo a guardare i naufraghi la prima puntata mi sentivo stanca. [...] Per il lavoro, mi piacerebbe tanto tornare a condurre, avere un programma, una co-conduzione. Fare il mio lavoro".

