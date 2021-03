Grande Fratello Vip, Stefania Orlando rompe il silenzio dopo la finale: "Sono felice per Tommaso, non ho rimpianti"

Gossip TV

Stefania torna sui social dopo la finale del Grande Fratello Vip.

Terzo posto per Stefania Orlando nella finale del Grande Fratello Vip. A distanza di alcune ore dalla finalissima, che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, l'amatissima conduttrice romana è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Le parole di Stefania Orlando dopo la vittoria di Tommaso Zorzi al Gf Vip

Stefania è stata una delle concorrenti più amate e seguite della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua determinazione, schiettezza ma anche dolcezza e sensibilità è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori, che l'hanno premiata mandandola in finale con il suo amato Tommaso.

Stefania e Tommaso, infatti, sono stati i veri protagonisti di questa lunga edizione del Gf Vip. I due gieffini hanno emozionato, divertito e intrattenuto il pubblico di Canale 5 per quasi sei mesi. La conduttrice non ha vinto, ma ha avuto la soddisfazione di veder vincere il suo amato Zorzi, con il quale è nato un sincero rapporto di amicizia che, siamo sicuri, continuerà anche fuori dalla Casa.

A distanza di alcune ore dalla finale del Grande Fratello Vip, la Orlando è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che l'hanno supportata in questi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà: "Non ho parole per ringraziarvi di tutto il sostegno e amore che mi avete dato. Non me lo sarei mai aspettata, è stata una sorpresa per me vedere tutto questo affetto che mi ha aiutato tantissimo quando ero nella Casa e ora che sono fuori. [...] Io sono felicissima del mio percorso al Grande Fratello, sono felicissima che abbia vinto Tommy, non ho nessun rimpianto. È stata un'esperienza unica".

