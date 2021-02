Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: "Non do più peso alle parole di Dayane Mello" (VIDEO)

Gossip TV

Stefania si confronta con Samantha riguardo il rapporto nato al Gf Vip tra Dayane e Rosalinda.

La lite avvenuta al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha stravolto le dinamiche del gioco. A commentare il delicato rapporto tra le due giovani concorrenti è Samantha De Grenet, che ha confidato tutti i suoi dubbi a Stefania Orlando.

Stefania Orlando e Samantha De Grenet a confronto al Gf Vip

Samantha ha deciso di confrontarsi con Stefania riguardo l'amicizia che lega Dayane a Rosalinda. Proprio quest'ultima, dopo i numerosi battibecchi, ha ammesso ai suoi compagni di gioco tutti i suoi dubbi e incertezze riguardo il rapporto con la modella brasiliana. Incomprensioni che hanno portato ad una profonda spaccatura tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip.

"Dayane a volte dice le cose e magari non le pensa. Io ho inquadrato il personaggio. [...] Se lei fa così non puoi dare peso alle sue parole. Io mi sono resa conto che sono stata male inutilmente" ha esordito la Orlando cercando di spiegare alla De Grenet come alcuni comportamenti e parole dette dalla Mello l'abbiano profondamente ferita "Dice le cose per stuzzicare, all'inizio uno ci casca, poi impari". "Aiutala tu Rosalinda perchè io questa cosa non l'ho vissuta, non so più come spiegarglielo" ha dichiarato la showgirl chiedendo l'aiuto della conduttrice.

"Tommaso ha centrato il punto, Dayane se la prende quando vede che non può esercitare potere su di lei. Sicuramente si vogliono bene, ma se Rosalinda va per la sua strada Dayane fa marcia indietro" ha prontamente risposto Stefania cercando di spiegare a Samantha il suo punto di vista. Alcuni concorrenti del Gf Vip, infatti, sono apparsi alquanto titubanti davanti alla reazione della modella. "Le vedo tanto complici... eppure non so più come aiutarle" ha concluso Samantha.

