Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: "Io rispetto la scelta di Dayane perché lei vede in noi una famiglia"

Stefania commenta la scelta di Dayane di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello sta vivendo un momento molto difficile nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata informata della morte del fratello Lucas. Una terribile notizia che ha sconvolto tutti i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, che hanno cercato di dimostrare il loro sostegno e affetto alla modella brasiliana.

Stefania Orlando commenta la scelta di Dayane Mello di restare al Gf Vip

Nella giornata di ieri, Dayane ha ricevuto una bruttissima notizia, la morte di suo fratello Lucas. La produzione del Grande Fratello Vip ha subito informato la concorrente che ha scelto di rimanere nella Casa di Cinecittà per ricevere l’affetto dei suoi compagni di gioco: "Sto malissimo, aveva 26 anni, faceva 27 il 9 marzo, è il mio unico fratello da parte di mio papà e sua moglie. Io sono nata con lui, sono cresciuta con lui, la vita è un attimo. Non posso andare in Brasile perché devo stare in quarantena, non posso stare fuori perché sarei stata in un container dove non potevo abbracciare nessuno, almeno qui posso abbracciare voi".

Dopo un iniziale allontanamento dal Gf Vip, la Mello ha quindi deciso di tornare nella Casa dove ha trovato conforto in tutti i suoi compagni d'avventura. I Vipponi l'hanno invitata a restare con loro per cercare di farla sentire meno sola possibile, ma allo stesso tempo hanno chiesto una chiusura anticipata del reality show di Canale 5.

La scelta di Dayane di resta nella Casa è stata pienamente condivisa da Stefania Orlando che, parlando con alcuni concorrenti, ha dichiarato: "Io rispetto la sua scelta di essere rimasta. Lei evidentemente in noi vede una famiglia e ha bisogno di stare con noi. Ha bisogno di stare qui". "Fuori vuol dire che veramente è sola, non ha nessuno" ha prontamente replicato Alda D'Eusanio.

