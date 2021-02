Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in pericolo? Ipotesi sul Complotto del fratello di Dayane Mello

Gossip TV

Gli utenti del web sono certi che Stefania Orlando lascerà il Grande Fratello Vip a causa del complotto del fratello di Dayane Mello.

Dayane Mello complotta contro Stefania Orlando? La modella brasiliana non ha mai nascosto di provare antipatia per la presentatrice, tanto da decidere di sacrificare la sua amicizia con Rosalinda Cannavò pur di non salvare la Orlando. Nelle ultime ore, sul Web circolano voci insistenti sul presunto coinvolgimento del fratello di Dayane, che avrebbe organizzato votazioni di massa per eliminare Stefania ad un asso dalla Finale del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando boicottata dal fratello di Dayane Mello?

Stefania Orlando ha fatto un percorso intenso, segnato dall’amicizia con Tommaso Zorzi e dalla voglia di mostrarsi trasparente, anche nelle situazioni più scomode. Il carattere della bellissima presentatrice è totalmente incompatibile con quello di Dayane Mello, altra grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il televoto di stasera decreterà chi tra Stefania e Rosalinda dovrà lasciare la Casa, anche se Alfonso Signorini ha annunciato una doppia eliminazione, che potrebbe mettere in dubbio ogni certezza.

Nelle ultime ore, sul web, sono circolate insistenti pettegolezzi sulla complicità del fratello di Dayane, che avrebbe il compito di assicurare la sconfitta di Stefania grazie ai voti del fandom brasiliano. Un pettegolezzo che, al momento, rimane tale dato che non ci sono prove a sufficienza per confutare tale congettura. Certamente, tra Dayane e Stefania c’è una sorta di naturale antipatia, scaturita anche dalle fazioni che via via si sono create a Cinecittà. Prima della diretta, la Cannavò ha deciso di scrivere una lettera d’addio, indirizzata a tutti i suoi compagni di viaggio.

L’attrice siciliana ha aperto alla possibilità di chiarire con la Mello fuori dal reality show di Canale5, lontano dalle telecamere e dalle dinamiche del gioco. Forse, se la supposizione dei fan risulterà esatta, la mossa azzardata di Dayane risulterà essere una semplice strategia per far fuori la Orlando, consapevole che i suoi fan avrebbero salvato l’amica. Oppure, si tratta di un semplice scommessa da parte della Mello, che nel frattempo è tra le concorrenti quotate per la vittoria finale.

