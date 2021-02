Gossip TV

Stefania Orlando è in crisi. La concorrente del Grande Fratello Vip sa che in Puntata dovrà tradire qualcuno durante le Nomination.

Il tempo sta per scadere, gli inquilini di Cinecittà sono sempre più irrequieti, consapevoli che presto si troveranno ad affrontare scelte difficili durante le Nomination. Stefania Orlando è molto preoccupata per la prossima Puntata del Grande Fratello Vip, e confessa a Giulia Salemi che per lei sarà dura tradire la fiducia dei suoi compagni di viaggio.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in crisi per le Nomination

La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. Tra poche settimane si spegneranno i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia e i concorrenti saranno chiamati a tradire alleanze solide che si sono formati durante i lunghi mesi di permanenza a Cinecittà. Stefania Orlando è molto preoccupata per le Nomination della prossima Puntata, soprattutto dopo essere stata accusata di aver messo da parte le sue amicizie per strategia. La Orlando non sente di aver mancato di rispetto a nessuno, dal momento che è normale che tra chi vive nel mondo dello spettacolo ci siano conoscenze pregresse, ma non per forza questi legami sono più forti di quelli che si sono creati al Gf Vip. La gieffina si confida con Giulia Salemi, ammettendo di non voler deludere nessuno e di non accettare che al pubblico passi il messaggio che le sue scelte non siano dettate dal cuore. Sebbene la Salemi la rassicuri, sottolineando come nessuno in Casa crede che lei stia giocando d‘astuzia, Stefania sente di dover spiegare ulteriormente la natura delle sue scelte.

Gf Vip, Stefania Orlando preoccupata per la Puntata

“Chi segue la diretta in prima serata, per ben due volte io sono stata tacciata come una che preferisce il gioco all’amicizia. Non è carina questa cosa, ho voluto sottolinearla in confessionale. È una collega, ma io Samantha De Grenet non la vedo da anni, l’ho incontrata di recente al compleanno di un’amica in comune. Ma che facciamo, che siccome la conosco da fuori non la nomino? Non è così questo gioco, qui si creano legami ed è importante quello che sto vivendo adesso. Io faccio un discorso di questo pezzo di vita che sto passando qui dentro, per me venerdì sarà difficile… Ormai andrò ad intaccare qualcuno con cui ho costruito qualcosa, forse ho fatto male a non creare contrasti perché mi sarebbero serviti”, ha dichiarato la Orlando. Forse le preoccupazioni della presentatrice saranno vane, dal momento che dopo la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, tutti i concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.