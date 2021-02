Gossip TV

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sparlano di Maria Teresa Ruta nella notte: le lamentele dei due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando nutrono sospetti su Maria Teresa Ruta, certi che la gieffina abbia adottato una linea strategica ben precisa e che non sia più sincera con loro. Nella notte, approfittando di un momento di calma, Tommaso e Stefania si confrontano sulle ultime dichiarazioni della Ruta e sembrano certi che la concorrente del Grande Fratello Vip stia giocando d’astuzia.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta sta fingendo? Piovono dubbi sulla gieffina

Maria Teresa Ruta è una stratega? La gieffina è stata più volte accusata di aver adottato una linea d’azione ben precisa, così daconquistare la Finale del Grande Fratello Vip. Anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ormai nutrono diversi dubbi sull’amica, avendo notato come ha mentito con facilità sul flirt con Baccini e come cerca sempre di non scontrarsi con nessuno, anche al costo di cambiare idea senza un apparente motivo. Nella notte, Stefania e Tommaso si sono trovati nella camera blu e hanno deciso di sfogarsi sulla Ruta.

La Orlando è rimasta scioccata dal fatto che la collega l’abbia invitata a non litigare con Giulia Salemi per non dare una cattiva impressione al pubblico. “Io le ho detto, a me di quello che interessa la gente non importa, perché io sono in buona fede. Allora le ho chiesto se lei lo pensava, e mi ha detto di no […] Pure il pistolotto mi sono dovuta sorbire”, ha commentato Stefania. “Io saprei da che parte iniziare ma tergiversa, non è puntuale con le risposte, girovaga un po’ con le parole e non ti dà una risposta secca. Allora che cavolo glielo chiedi a fare? Secondo me è una nuova linea editoriale che ha deciso di adottare”, ha replicato Zorzi.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sparlano della Ruta

Dal confronto tra i due amici emergono palesemente i dubbi sulla Ruta, soprattutto alla luce della discussione tra Stefania e Giulia, che ha infiammato la Casa del Gf Vip poche ore fa. Sembra, infatti, che Maria Teresa si preoccupi un po’ troppo dell’opinione esterna, degli input che riceve in studio e di quello che potrebbe sancire la vittoria o la sconfitta. “Cosa dici che faccio che quello che fa Tommaso? Voi siete anche in un momento distensivo, dato che nemmeno hai nominato Giulia. E lei, sa come fa no… ‘La gente potrebbe pensare che voi siete d’accordo’. A me non interessa quello che dice la gente, non mi sono mai messa in mezzo a questa situazione e tu non mi hai mai influenzato. Noi siamo vicini da settembre [...] Sono molto delusa stasera”.

Tommaso ha fatto notare come la Ruta ha preso la stessa linea che è emersa in studio, su una querelle che dura da circa un mese, perché si accoda all'opinione più quotata e non rischia di diventare un personaggio scomodo. Insomma, la fiducia nei confronti di Maria Teresa è al minimo storico, e chissà se questo porterà alla fine dell'amicizia.

