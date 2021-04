Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi insieme per nuovi progetti televisivi? Parla l'ex gieffina

Gossip TV

La confessione di Stefania dopo il Grande Fratello Vip su Tommaso e i suoi prossimi progetti lavorativi.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ha appassionato milioni di telespettatori. Ospite al programma radiofonico Non succederà più, l'ex gieffina e conduttrice ha parlato del legame che la unisce al giovane influencer milanese e smentito le voci che li vorrebbero di nuovo insieme in tv.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi insieme in tv dopo il Gf Vip? Le parole dell'ex gieffina

"C’è ancora un legame fuori dalla casa molto forte" ha confessato Stefania parlando della sua amicizia nata al Grande Fratello Vip con Tommaso "Questo va al di là di tutti gli stereotipi che si possono creare fuori, la differenza di età non indifferente allora si può dire che così come l’amore anche l’amicizia non ha età. Si è creato un grande feeling, una grande complicità che per me è stata fondamentale. Spero che questo legame prosegua, per ora prosegue alla grande. Ci sentiamo, l’unico ostacolo sono distanze, io vivo a Roma lui a Milano. Poi in questo periodo è ancora difficile vedersi. Ci vogliamo ancora molto bene".

La Orlando ci ha tenuto a smentire tutte le voci che la vorrebbero impegnata con Zorzi in un nuovo progetto televisivo: "Non ci sono progetti per ora insieme. Assolutamente. Sicuramente si sono mosse le acque dopo la mia partecipazione al Gf. Ci sono progetti che magari sono stati scartati, altri che sto considerando, alcuni a breve termine altri a lungo termine. Per il momento sto pensando alla musica. La mia grande passione. Ci sono progetti non imminenti ma ci sono, sono di tv. Tommaso lo seguo, mi piace. Tommaso è un personaggio del momento ma soprattutto del futuro. Penso che sia nato per fare questo lavoro, ha delle notevoli qualità artistiche. Penso sia in grado di avere un suo show. Lo aveva dimostrato anche nel Gf. Poi ha tante qualità, alcune di sono viste altre no. Ma credo che la tv punterà molto su Tommaso, se lo merita e ha tutte le qualità".

Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nel cast di Temptation Island?

Per quanto riguarda una sua possibile partecipazione con Simone Gianlorenzi a Temptation Island, Stefania ha dichiarato: "A Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. [...] Ma perché uno si deve anda’ a cerca’ i problemi quando non ce li ha?".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.