Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace, dopo la discussa Nomination nella Puntata del Grande Fratello Vip.

Arriva il confronto finale tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno rischiato di dire addio al loro bellissimo rapporto d’amicizia, dopo che l’influencer milanese ha deciso di fare il nome della presentatrice alle Nomination. Dopo aver trascorso diverse ore separati, i due gieffini chiariscono e suggellano la pace con lacrime e abbracci.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando perdona Tommaso Zorzi

L’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi è in crisi. Nel corso dell’ultima Puntata, l’influencer ha scioccato tradendo Stefania alle Nomination. Il gieffino ha scelto di sacrificare l’amica nonostante nella Casa del Grande Fratello Vip ci siano ancora molti concorrenti con i quali ha praticamente zero rapporti. Insomma, la scelta di Zorzi è stata piuttosto controversa e ha suscitato la reazione del marito della Orlando. La showgirl, dopo una lite con Maria Teresa Ruta scatenata probabilmente dal nervosismo generale, si è chiusa in sé stessa confessando di essere rimasta molto delusa da Tommaso.

Il confronto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Sin dai primi giorni di permanenza nel reality show di Canale 5, infatti, i due hanno legato molto e non esiste giustificazione che possa spiegare la scelta azzardata di Zorzi. Poco fa, finalmente, i due concorrenti hanno avuto un confronto. Tommaso ha ammesso di aver percepito Stefania distante, da quando Francesco Oppini ha lasciato il Gf Vip, e di esserci rimasto male per una sua battuta sull’amore che finisce. Il milanese teme che la Orlando dia più attenzioni agli altri inquilini e, per un moto di gelosia, ha deciso di fare una scenata votandola in Puntata. La presentatrice, in lacrime, ha perdonato l’amico affermando di amarlo con i suoi pregi e i suoi difetti, e che nessuno potrà mai dividerli dal momento che lei prova un sincero affetto. Tommaso avrà bisogno di tutto il sostegno della showgirl, dal momento che in Casa sta per arrivare un nuovo concorrente con il quale ha un conto in sospeso!

