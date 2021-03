Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di nuovo insieme in tv: "Sarò sua ospite all'Isola dei Famosi"

Gossip TV

Dopo il Grande Fratello Vip, Stefania tornerà in tv come ospite nel format web dell'Isola condotto da Tommaso.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di nuovo insieme sul piccolo schermo dopo il Grande Fratello Vip? Ebbene si! Intervistata in esclusiva da Fanpage, la conduttrice romana ha rivelato che sarà ospite del format web de L'Isola dei Famosi condotto dal suo grande amico milanese.

Stefania Orlando ospite di Tommaso Zorzi a L'Isola dei Famosi? Parla l'ex gieffina

Stefania è stata tra le concorrenti più apprezzate e amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella Casa è stato davvero intenso e si è concluso con la vittoria del suo grande amico Tommaso. A proposito del vincitore del reality show, che ora veste il ruolo di opinionista de L'Isola dei Famosi, la conduttrice romana ha dichiarato: "L’ho trovato molto a suo agio nel ruolo di opinionista anche se, secondo me, Tommaso potrebbe condurre un suo show, ne sarebbe in grado. Ma è giusto che si facciano le cose step by step, all’Isola è stato ampiamente all’altezza".

Oltre al ruolo di opinionista, Zorzi sarà al timone di un nuovo format web dedicato ai protagonisti de L'Isola dei Famosi. Stando alle parole della Orlando, tra gli ospiti ci sarà anche lei: "So che avrà questo impegno e credo che parteciperò come ospite in una puntata. [...] Sarò felicissima di andare".

Nonostante la bellissima amicizia, Tommaso al Gf Vip nominò Stefania. Una nomination che spiazzò tutti. "La nomination nei miei confronti la fece motivandola, perché c’erano stati dei fraintendimenti" ha dichiarato l'ex gieffina "Ha giustamente seguito quello che la sua pancia gli diceva. Non credo l’abbia fatto per stuzzicare nuove dinamiche, voleva anche mettermi alla prova. Ma io con Tommaso ho sempre messo da parte il gioco. Con lui ho avuto un rapporto umano molto intenso e vero".

