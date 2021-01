Gossip TV

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi chiariscono dopo la lite scoppiata a causa di Dayane Mello, nella Casa del Grande Fratello Vip.

Arriva il tanto atteso chiarimento tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo la discussione scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip. La presentatrice ribadisce di essere stata infastidita dal comportamento dell’influencer milanese, che sembra voler riallacciare i rapporti con Dayane Mello, mentre Zorzi ribadisce di non voler escludere una persona in nome alla sua amicizia.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno Pace

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono la coppia di fatto più amata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La presentatrice, ironica e sempre pronta a commentare tutto quello che osserva nella Casa, ha trovato il suo partner in crime in Zorzi la cui verve ormai è iconica. Quando Tommaso si è avvicinato a Dayane Mello, nonostante la modella brasiliana avesse sputato veleno su Stefania, la gieffina non ci ha visto più e si è scagliata contro Tommaso.

Secondo la Orlando, infatti, lui non dovrebbe socializzare con una persona che l’ha fatta soffrire molto mentre Zorzi ha preso le parti della Mello, ammettendo di non voler escludere qualcuno a causa della gelosia della conduttrice. Dopo essere stati separati per lunghe ore, Tommaso e Stefania si affrontano in un faccia a faccia che culmina con un chiarimento.

Grande Fratello Vip, arriva il chiarimento tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

“Vederti con quei grandi sorrisi, che ballavi e ti divertivi, ho provato un grande fastidio […] Te l’ho detto ma tu vien e te ne vai, non è una colpa essere infastidita da una cosa anzi è un segno che ci tengo. Dovresti essere anche contento guarda un po’! Io sono felice quando tu sei felice. Detto questo, non mi sembra che sia successo niente di che, però io sono gelosa e mi dà fastidio ok?”, ha dichiarato la Orlando. Cercando di non far infuriare ulteriormente la sua amica, Zorzi ha ammesso di non voler essere condizionato nel suo rapporto con Dayane per i loro problemi.

“Io ti ho detto non parlare più con Mario, che non mi sta simpatico? Per al stessa logica ti dovrei dire di non parlare più con lui […] Io mi sono incazzato quando Francesco ha fatto pace con Dayane ma era diverso. Tu metti in dubbio l’amicizia perché ballo con Dayane, mi sembra troppo”, ha confessato Zorzi. Il chiarimento di è prolungato fino ad un abbraccio che ha sancito la pace tra i due concorrenti del Gf Vip. La Puntata di questa sera confermerà il chiarimento tra i due o porterà a galla nuova incomprensioni?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.