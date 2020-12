Gossip TV

Dopo la lite che ha sorpreso i fan del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando fanno pace.

Un passo jive può accendere una miccia senza precedenti anche tra due cari amici come Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno discusso animatamente a causa di una coreografia, e quando l’influencer ha fatto riferimento all’offesa lanciata da Samantha De Grenet, la Orlando è esplosa e lo ha attaccato ferocemente.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando perdona Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono la coppia di fatto più amata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La presentatrice si è assunta il compito di dirigere la coreografia da presentare al pubblico in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, ma un disguido tecnico sui passi da inserire ha portato al tracollo. Vedendo la Orlando piuttosto indecisa sui passi appena inseriti nel balletto, Zorzi ha chiamato ‘psicopatica’ la sua amica facendo riferimento alla querelle con Samantha De Grenet.

Ferita dalle parole dell’amico, Stefania non ha nascosto di esserci rimasta molto male e ha ribadito di non voler essere mai e poi mai chiamati in quel modo. Così è scoppiata una lite tra la Orlando e Zorzi, che ha stupito tutti i fan del Gf Vip. Al mattino, sperando che la notte abbia portato consiglio alla presentatrice, Tommaso torna ad invitarla a ballare insieme e riceve un altro secco ‘no’.

Chiarimento tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Stefania è ancora inviperita per le dichiarazioni di Zorzi e ammette di aver pensato che l’influencer avesse usato appositamente parole offensive per ferirla nel profondo. Tommaso, sostenuto dagli altri inquilini della Casa, ha spiegato le sue ragioni: "Ma secondo te volevo litigare? Stefania, se tu mi dici qualcosa io non mi posso offendere perché l’intenzione non può essere la stessa…Se hai potuto pensare che te lo abbia detto per offenderti, mi dispiace e non è così. Ho fatto una battuta, che se Samantha non ti avesse detto non l’avrei fatta! Non ti ho detto ‘sei una psicopatica’, ho detto ‘allora è vero’ ma era una battuta e non ero neppure incazzato”.

Dopo il chiarimento, Stefania ha raggiunto l’amico in giardino e ha chiesto scusa per essere scattata in quel modo. A sincerarsi della pace appena sancita è stata Maria Teresa Ruta, felice che i due gieffini abbiano risolto una lite di poco conto senza ulteriori drammi. Chi invece si è svegliata con un certo malessere è stata Cecilia Capriotti, furiosa con Giulia Salemi per i suoi continui rumori notturni che non le permettono di riposare a dovere.

