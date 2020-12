Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Malgioglio su Pierpaolo Pretelli: "Da quando è andata via Elisabetta è cambiato"

Gossip TV

I due concorrenti del Grande Fratello Vip commentano il comportamento di Pierpaolo dall'uscita di Elisabetta.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha lasciato definitivamente il programma interrompendo così anche il suo rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli. Secondo Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio, con l'uscita della showgirl calabrese però, il modello sembra aver ritrovato la forza.

Pierpaolo Pretelli è cambiato al Gf Vip, la confessione di Stefania Orlando e Malgioglio

Nuove confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Stefania infatti è tornata a confrontarsi con Cristiano. L'argomento della conversazione? Pierpaolo che, secondo i due gieffini, dopo l'uscita di Elisabetta sembra aver ritrovato il suo entusiasmo e la sua spensieratezza. "Com'è cambiato Pierpaolo" ha affermato la bionda showgirl.

A farle eco Malgioglio che ha confessato: "Da quando è andata via Elisabetta ha ripreso la forza". "Lo vedo molto più concentrato su di sè. [...] Diciamo che è quello che avevo evidenziato io, lei lo aveva fatto un pò sperare. Mi sembrava che creassero qualcosa di romantico che non c'era" ha aggiunto la Orlando riferendosi ad alcune sue affermazioni passate che avevano anche creato scompiglio nel suo rapporto con la Gregoraci.

Parole che hanno colpito il nuovo concorrente del Gf Vip che, dopo aver ascoltato il racconto dei mesi precedenti al suo ingresso nella Casa di Cinecittà, ha dichiarato: "Sei stata brava a dirlo". "Diciamo però che non è stato semplice, purtroppo con Elisabetta non ci siamo parlate a lungo per questo" ha sottolineato Stefania ammettendo di avere ancora molti dubbi riguardo l'amicizia nata fra Pierpaolo ed Elisabetta.

