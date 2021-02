Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Giulia Salemi si abbracciano dopo la Lite: finta pace? (VIDEO)

Gossip TV

Stefania Orlando e Giulia Salemi si abbracciano dopo la lite al Grande Fratello Vip. Tregua o finta pace?

Come prevedibile, Stefania Orlando e Giulia Salemi non sono riuscite a sopportare le tensioni delle ultime settimane e sono esplose, dando vita ad una furiosa lite. Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la tempesta scatenata da due delle protagonisti più forti di questa edizione, arriva il sereno e Stefania e Giulia si abbracciano per sancire una tregua.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Giulia Salemi fanno pace

Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno qualche conto in sospeso. La presentatrice, nonostante la grande amicizia che ha creato con Tommaso Zorzi, non ha mai smesso di consigliare l’influencer italo-persiana, avendo capito che la giovane stava ingaggiando una dura lotta interiore. La Orlando ha sempre sottolineato come l’atteggiamento di Giulia si stava riflettendo sul malumore di Pierpaolo Pretelli, che sembrava sul punto di crollare dopo una serie di scontri ingiustificate con la sua fidanzata. Stefania ha notato che la Salemi si è distaccata, ma non ha dato troppo peso alla cosa, scegliendo di fare il suo nome durante le Nomination poiché sicura che Giulia non se la sarebbe presa. Ipotesi azzardata quella di Stefania, che non ha previsto la reazione furiosa della gieffina. La Salemi ha attaccato la Orlando, accusandola di essere una persona falsa e maligna, che ha sparlato alle sue spalle. La presentatrice, visibilmente alterata, ha replicato alla accuse sottolineando che la rabbia di Giulia sia derivata unicamente dalle Nomination.

GF Vip, Giulia Salemi accetta l'abbraccio di Stefania Orlando

Concluso lo scontro, la Orlando si è sfogata con alcuni inquilini del Gf Vip, dichiarando: “A me dispiace anche per come si è evoluta la situazione, io me la prende con me perché non riesco ad essere tranquilla nelle discussioni. Io capisco che si possono creare dei legami qua dentro, che c’è rimasta male per delle cose che hai visto nelle clip ma in realtà io avevo parlato anche con lei. Qui dentro l’idea di parlare dietro a qualcuno mi fa un po’ sorridere, perché siamo sotto le telecamere. Lei ha detto che da me non si aspettava alcune cose, di cui in realtà abbiamo parlato tutti […] Mi dispiace perché la fa apparire come un tradimento”. Trascorsa qualche ora dalla lite furibonda, Stefania ha fatto il primo passo verso l’influencer, chiedendole un abbraccio. Giulia, dopo aver cercato di evitare questo contatto, si è vista costretta a sancire una tregua assecondando la Orlando, forse più per sfuggire alle occhiate di fuoco degli inquilini di Cinecittà più che per suo volere. Questa pace sarà duratura?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.