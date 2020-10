Gossip TV

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si mostrano molto preoccupate per Tommaso Zorzi e il suo rapporto con Francesco Oppini, nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer non ha nascosto di essere molto attratto dall’amico, felicemente fidanzato da anni, e Stefania Orlando entra in crisi per paura che Tommaso possa rimare ferito dall’epilogo di questa situazione ambigua.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando si dispera per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

“Non sono molto sereno”. Queste le parole che hanno accompagnato Tommaso Zorzi negli ultimi giorni. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di avere una cotta per Francesco Oppini, e vive con ambiguità il rapporto che si è creato in Casa. I due gieffini, infatti, sono molto uniti e trascorrono tanto tempo insieme, condividendo la maggior parte della giornata a ridere, scherzare e a farsi confessioni. Stefania Orlando guarda con apprensione alla nascente complicità tra Francesco e Tommaso dal momento che, sebbene sia stata proprio lei a incoraggiarla con l’aiuto di Maria Teresa Ruta, teme che Zorzi possa rimanere deluso dall’epilogo di questa conoscenza. Francesco, infatti, è felicemente fidanzato e ha dichiarato più volte di essere innamoratissimo, tanto da respingere bruscamente le avances di Dayane Mello. Durante la notte, Stefania si confida in lacrime con la Ruta, ammettendo le sue paure.

GF VIP, Stefania Orlando in ansia per Tommaso Zorzi

"Sto così per Tommy. Secondo te devo parlarci? […] Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non voglio limitarlo. A volte basta anche solo un abbraccio. Ho tifato tanto per l’amicizia tra Francesco e Tommaso. […] Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui. Comunque non gli dirò nulla, è giusto che faccia le sue esperienze, tanto sono certa che ho comunque un posto nel suo cuore”, ha dichiarato Stefania mentre Maria Teresa provava inutilmente a consolarla. Se da un lato la Orlando è gelosa della complicità tra i due gieffini, e si sente messa da parte da Tommaso, dall’altro la presentatrice è certa che Francesco non potrà ricambiare i sentimenti di Zorzi e vuole metterlo in guardia. I buoni propositi di non immischiarsi nel rapporto sono sfumati, appena la Orlando ha avuto modo di parlare con l’influencer, al quale ha anticipato che dovrà fare un discorso molto importante. Come prenderà Tommaso l’intromissione di Stefania?

