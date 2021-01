Grande Fratello Vip, Stefania Orlando critica Pierpaolo Pretelli: "La sua scelta mi lascia perplessa"

Gossip TV

Stefania esprime tutti i suoi dubbi sulla scelta di Pierpaolo di non mandare in finale Tommaso.

La scelta di Pierpaolo Pretelli di escludere Tommaso Zorzi dal televoto, che eleggerà il secondo finalista, ha creato molti malumori nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Dayane Mello, infatti, anche Stefania Orlando ha criticato il comportamento degli altri concorrenti che hanno sempre elogiato l'influencer milanese.

I dubbi di Stefania Orlando sulla scelta di Pierpaolo Pretelli al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha deciso di non votare Tommaso per la finale, ma Andrea Zenga. Una decisione che ha spiazzato tutti, che hanno accusato il modello e la sua amata Giulia Salemi di aver messo in atto una strategia. A distanza di alcune ore dalla diretta, Stefania è tornata a parlare della scelta di Pretelli rivelando di aver trovato il loro comportamento incoerente.

"Per me non sono stati coerenti" ha dichiarato la Orlando riferendosi alle scelte di Pretelli e della Salemi "Hanno sempre detto che Tommaso meritasse la finale. Loro sono concorrenti. Siamo alla fine". Anche la showgirl, come la Mello, ha deciso di esprimere i suoi dubbi analizzando il comportamento dei due innamorati e prendendo quindi le difese del suo amico Zorzi.

Leggi anche Dayane Mello si schiera con Tommaso Zorzi e critica Giulia Salemi

"Ha salvaguardato Andrea da un televoto con Tommaso" ha aggiunto Stefania cercando di capire i motivi che hanno spinto Pierpaolo a escludere Tommaso dal televoto del Gf Vip "Anche se Pierpaolo lo avesse votato, non sarebbe andato comunque, ma sarebbe stato un gesto carino. Pierpaolo merita la finale, ma la sua scelta mi lascia perplessa".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.