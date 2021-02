Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Matilde Brandi: "L'ha detto per mettermi in cattiva luce"

Gossip TV

Stefania critica Matilde, che è intervenuta in diretta al Grande Fratello per difendere Samantha De Grenet.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha portato numerosi malumori nella Casa. Dopo Tommaso Zorzi, che si è reso protagonista di un'accesa lite con Giulia Salemi, anche Stefania Orlando si è lasciata andare a un duro sfogo su Matilde Brandi, rea di aver commentato negativamente la sua Nomination contro Samantha De Grenet.

Stefania Orlando critica Matilde Brandi dopo l'intervento in diretta al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Stefania ha nuovamente nominato Samantha scatenando la reazione di Matilde. L'ex gieffina, infatti, ha deciso di intervenire in diretta e rimproverare la conduttrice per la sua Nomination. Un comportamento che non è per niente piaciuto alla Orlando che è tornata a parlarne con Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.

A distanza di alcune ore dalla diretta, la Orlando ha deciso di spiegare la sua reazione alle parole della Brandi, la quale ha commentato negativamente la Nomination contro la De Grenet. "Non vedevo Samantha da 15 anni. [...] Siamo uscite insieme due volte nella vita, non siamo neanche andate ai rispettivi matrimoni. Con un amico ci si comporta diversamente, noi due non lo siamo" ha confessato Stefania ammettendo di non avere un grande rapporto con lei nella Casa.

Dopo aver spiegato i motivi che l'hanno portata a nominare Samantha, Stefania è tornata all'attacco contro Matilde, che secondo lei più di una volta ha cercato di farla passare per una persona che preferisce il gioco all'amicizia: "L'ha detto per mettermi in cattiva luce come l'altra volta. Non ho capito il perchè di questa sua uscita [...] È brutto dire a qualcuno che non siamo amici".

