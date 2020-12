Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: "Una cosa così grave non la direi nemmeno se fosse vera"

Gossip TV

Dayane sgancia la bomba al Grande Fratello Vip su Natalia Paragoni, Stefania attacca duramente la modella.

Le gravi insinuazioni di Dayane Mello, che durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha accusato Natalia Paragoni di aver tradito il suo fidanzato Andrea Zelletta, hanno stravolto gli equilibri della Casa. In particolar modo, il comportamento della modella brasiliana non è per niente piaciuto a Stefania Orlando che l'ha duramente criticata.

Stefania Orlando critica duramente Dayane Mello al Gf Vip

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 28 dicembre 2020 su Canale 5, Dayane ha accusato Natalia di aver tradito Andrea durante una vacanza a Capri. Dichiarazioni, confermate da Giacomo Urtis, che hanno destabilizzato l'ex tronista di Uomini e Donne e fatto innervosire gli altri concorrenti del reality show.

Secondo molti, la Mello e Urtis infatti non avrebbero agito nei migliore dei modi, riportando a Zelletta un pettegolezzo privo di fondamento. "Non è stato giusto dirglielo così, senza poter parlare con la diretta interessata" ha dichiarato Stefania infastidita dal comportamento assunto da Dayane e Giacomo nei confronti di Andrea "E poi voi stavate li, dormivate con loro? Voi non siete sicuri, questo è un chiacchiericcio! Non si può supporre una cosa così grave senza avere le certezze. Una cosa così grave non la direi nemmeno se fosse vera!".

Parole che hanno letteralmente spiazzato Dayane che, messa con le spalle al muro dalla Orlando, ha ammesso di voler abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip: "Io voglio andare via, perché non voglio passare un mese così. Se lei avesse fatto un regalo normale, non avrei mai parlato di questa cosa". "Non dire così, adesso è normale che se ne parli" ha replicato Stefania cercando di capire lo stato d'animo della modella.

