Grande Fratello Vip, Stefania Orlando confessa: "Se torno nella Casa non esco più"

L'ex gieffina Stefania torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando è stata tra le protagoniste più amate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, l'ex gieffina è tornata a parlare della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà lasciandosi andare a una confessione inaspettata.

La confessione di Stefania Orlando

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Stefania ha raccontato la sua lunga e intensa esperienza al Grande Fratello Vip: "Ho incontrato delle belle persone. È stata un'esperienza molto importante che mi ha arricchito tantissimo. È stato un pezzo di vita dove io ho ritrovato parti di me stessa che forse neanche conoscevo. Mi sentivo libera da qualsiasi responsabilità, telefono, tv...libera e protetta".

E su un suo possibile ritorno nella Casa del Gf Vip, l'ex gieffina ha dichiarato: "No io non entrerei sinceramente. Se entro nella Casa non dovete più farmi uscire e mi lasciate lì tutta la vita. Forse perché ci sono stata tanto tempo ed ho incontrato persone molto belle tra cui Rosalinda, mi ha arricchito moltissimo. Se torno là dentro non esco più".

E Simone Gianlorenzi invece parteciperebbe al reality show di Alfonso Signorini? A rispondere a questa domanda è stato il diretto interessato: "Ma io che entro a fare? Non sono una persona divertente… io poi essendo una persona un po’ accomodante… non litigo. Però sono molto permaloso. Se mi arrabbio poi chiudono la trasmissione, ve lo dico!".

