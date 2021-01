Gossip TV

Stefania Orlando torna a parlare delle dichiarazioni dell'ex marito Andrea Roncato, arrivando ad una conclusione sul suo percorso al Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando ripensa, a mente lucida, alle dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato e spiega perché ha avuto una reazione così forte da provare a fuggire dalla Casa del Grande Fratello Vip. La presentatrice non ha gradito l’intromissione dell’attore e della sua famiglia nel percorso nel reality show di Canale5, e ammette di non essere riuscita a trattenere il suo dispiacere.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ripensa al tentativo di fuga

Stefania Orlando è rimasta scossa dalle dichiarazioni di Andrea Roncato, che ha mosso accuse molto pesanti alla sue ex moglie. La coppia si è lasciata tanti anni fa e non sembravano esserci particolari rancori, ma l’attore ha svelato alcuni retroscena inaspettati sulla fine del matrimonio che hanno destabilizzato la concorrente del Grande Fratello Vip. La Orlando ha reagito molto negativamente alle accuse, minacciando i uscire dalla porta rossa di Cinecittà. L’intervento di Maria Teresa Ruta e degli inquilini della Casa hanno evitato il peggio, ma per diverse ore la Orlando ha pensato seriamente di abbandonare il reality show di Canale5. La nuvola nera sembra essere passata anche se l’uomo della presentatrice non è ancora tornato ad essere felice e spensierato. Parlando con Giulia Salemi e la Ruta, la gieffina ha ammesso che avrebbe lasciato il gioco per rabbia se non fosse intervenuta l’amica.

Grande Fratello Vip, Andrea Roncato ha sfruttato Stefania Orlando?

“In quel momento ero determinata, stavo male. Ero accecata dalla rabbia e dal dispiacere. Ripensandoci trovo la reazione esagerata”, ha confessato Stefania mentre la Ruta ha dichiarato che quanto accaduto avrebbe fatto esplodere chiunque. Stefania ha ammesso di essere rimasta male perché in quattro mesi di reclusione lei non ha mai tirato in ballo il rapporto con Roncato, in virtù della riservatezza sull’argomento e per fare il suo percorso senza risvegliare demoni del passato. Giulia e Maria Ruta concordano con l’amica, dichiarando che forse è stata una mossa mediatica per sfruttare la sua popolarità e tornare alla ribalta: "Ha cercato esposizione ma nulla di nuovo, succede nei reality come la ragazza che è venuta per Andrea Zelletta". La querelle è conclusa o nelle prossime Puntate assisteremo ad un faccia a faccia?

