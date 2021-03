Grande Fratello Vip, Stefania Orlando confessa: "Hanno giocato sia Dayane Mello che Rosalinda Cannavò"

Gossip TV

Stefania a ruota libera dopo l'esprienza al Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando, grazie alla sua ironia pungente e schiettezza, ha conquistato tutti i numerosi telespettori del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, la conduttrice romana ha raccontato le emozioni vissute una volta uscita dalla famosa Casa di Cinecittà e non ha perso l'occasione per dire la sua su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

La frecciata di Stefania Orlando a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo il Gf Vip

"Questa settimana è come stare nel frullatore: i paparazzi, la gente, le interviste, i programmi. Cose che mi hanno presa a 360 gradi. Non ho avuto tempo di realizzare quello che stava succedendo" ha esordito così Stefania a Casa Chi parlando del ritorno alla vita reale dopo l'avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

Un'esperienza che, però, l'ha messa più volte al centro delle critiche. "Io non ho voluto vedere nulla delle cose brutte che hanno detto su di me, ho visto solo le cose belle. Me ne frego delle cose che hanno detto. […] Io ho scelto di fare questo lavoro, consapevole che ci sono dei periodi in cui non si lavora; si sa che in questo mondo ci sono figli e figliastri. Ci sono state delle volte in cui sono stata sorpassata da persone che avevano un santo in paradiso, non posso dire quale è il caso" ha ammesso l'ex gieffina.

Tornando a parlare del suo percorso al Gf Vip, la Orlando si è lasciata andare a una nuova confessione su Dayane e Rosalinda: "Hanno giocato sia Rosalinda che Dayane. Rosalinda è entrata come Adua, poi la storia con Massimiliano Morra, poi l’amore con Giuliano Condorelli, poi mette in dubbio Giuliano e si innamora di Andrea Zenga; è tutto molto complicato". E, se fosse stata single, chi avrebbe attirato la sua attenzione? Stefania, anche in questo, sembra avere le idee molto chiare: "Se avessi avuto vent’anni mi sarebbe piaciuto Tommaso Zorzi, era l’unico erotico la dentro, mi ci sarei buttata a pesce su Zorzi".

