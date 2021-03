Grande Fratello Vip: Stefania Orlando attacca Samantha De Grenet dopo Live-Non è la d'Urso, ecco perché

Gossip TV

Stefania critica Samantha: "Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa".

Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, andata in onda ieri domenica 14 marzo 2021, c’era anche Samantha De Grenet. Interpellata da Barbara D'Urso, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza sulle famose dichiarazioni shock rivolte a Stefania Orlando nella Casa di Cinecittà.

Stefania Orlando lancia una frecciata a Samantha De Grenet

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Samantha si è resa protagonista di alcuni scontri con Stefania. In uno di questi, la showgirl, mossa dalla rabbia, ha dichiarato a Sonia Lorenzini che avrebbe voluto ‘uccidere’ la sua collega. Dichiarazioni che sono state riprese in diretta durante la puntata di ieri di Live-Non è la d'Urso e che sono state smentite dalla diretta interessata.

"Non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando ‘ti uccido’…Assolutamente no…" ha dichiarato la De Grenet smentendo quindi di aver rivolto tali offese alla Orlando. Il comportamento assunto da Samantha nel salotto televisivo della D'Urso non è per niente piaciuto alla conduttrice romana che, su Twitter, ha replicato allegando un video che riporta chiaramente le parole usate da Samantha: "Negare l’evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa!".

Secondo Stefania sarebbe stato molto più dignitoso che Samantha avesse ammesso la verità chiedendole semplicemente scusa. L'ex gieffina è stata supportata dai suoi numerosi fan. A coloro che le hanno fatto notare di aver fatto bene a replicare alla showgirl, la Orlando ha risposto: "Esatto!". Arriverà una replica da parte della De Grenet?

