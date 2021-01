Grande Fratello Vip, Stefania Orlando al limite? La confessione del marito Simone Gianlorenzi a Live-Non è la d'Urso

Gossip TV

Simone Gianlorenzi parla della situazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip e della querelle con Andrea Roncato.

Simone Gianlorenzi, ospite nel salotto di Live-Non è la d’Urso, ha detto la sua sulla querelle nata tra la moglie Stefania Orlando e Andrea Roncato, confessando di aver potuto contattare la concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha sorpreso parlando dell’ex marito. Stefania è pronta a mollare tutto per tornare alla realtà e risolvere la questione con Roncato?

Grande Fratello Vip, Simone Gianlorenzi difende la moglie Stefania Orlando

Stefania Orlando è la regina della Casa del Grande Fratello Vip. Un regina che sa elargire consigli molto utili, mostrare le sue fragilità senza timore e imporsi con maestria grazie al suo carisma unico. Ma la regina è stanca, atterrita dalla notizia del prolungamento del reality show di Canale5 e dalle dichiarazioni inaspettate di Andrea Roncato. L’ex marito della Orlando ha fatto confessioni molto dure sulla gieffina e sulla fine del loro matrimonio, spazzando via l’idea che tra loro ci fosse ancora un rapporto molto profondo e un legame indistruttibile. Quando Alfonso Signorini ha messo al corrente Stefania di quanto dichiarato da Roncato, la concorrente del Gf Vip ha avuto un crollo arrivando a tentare la fuga in un momento di estremo nervosismo. Mentre la Orlando esagera con Giulia Salemi, a poche ore dalla nuova Puntata, il marito Simone Gianlorenzi si presenta nel salotto di Live-Non è la d’Urso per difendere l’affascinante consorte.

Stefania Orlando pronta a lasciare il GF Vip? La confessione a Live-Non è la d'Urso

Il musicista si mostra sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto tra Stefania e Andrea, costatando che la fine di una storia d’amore è sempre colpa di entrambe le parti. Gianlorenzi avrebbe preferito che Roncato avesse parlato privatamente con la Orlando di queste delicate situazioni, negando poi di voler attirare su di sé i riflettori se non per il tempo necessario per difendere sua moglie. Ma come sta Stefania dopo il crollo nervoso? Alla domanda di Barbara d’Urso, Simone conferma di aver potuto contattare la gieffina, dal momento che in previsione del prolungamento a tutti è stata data occasione di confrontarsi con i propri cari. “Stefania è molto stanca, relativamente alla storia di Andrea Roncato è molto dispiaciuta anche del fatto che lo stiano attaccando sui social”, ha messo il Gianlorenzi mentre la d’Urso si è mostrata sinceramente dispiaciuta per Stefania. La querelle potrà essere risolta una volta terminata l’avventura al Gf Vip?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.