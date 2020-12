Grande Fratello Vip, Stefania Orlando a Samantha De Grenet: "Non era mia intenzione ferirti" (VIDEO)

Gossip TV

Dopo una lite furibonda, Stefania cerca un chiarimento con la nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

È ormai evidente che tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet non corre buon sangue. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, si sono rese protagoniste di un'accesa lite nella Casa e, anche durante un tentativo di chiarimento, si è riaccesa la scintilla.

Il confronto al Gf Vip tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Tutto è iniziato quando Stefania ha ripreso Samantha invitandola a rispettare le regole della Casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente lo scontro è stato inevitabile. Nonostante tutto, le due concorrenti hanno poi provato a chiarirsi ma anche in quel caso è bastato poco per riaccendere la scintilla. "Io sono sempre stata una persona educata, non vado in giro a dire che sei una pazza" ha dichiarato la Orlando.

"Tu non mi piaci, io non ti piaccio" ha prontamente replicato la De Grenet. "Sto qui da tanto tempo, e nessuno si è mai permesso di dire delle cose del genere" ha ammesso la Orlando che, stanca della situazione, ha deciso di abbandonare la conversazione. La nuova concorrente del Gf Vip ha poi raggiunto la sua amica Sonia Lorenzini ed è scoppiata a piangere.

Leggi anche Rissa sfiorata tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

Le lacrime di Samantha non hanno lasciato indifferente Stefania che l'ha raggiunta per un nuovo chiarimento: "Se ti ha dato fastidio quella frase mi dispiace, non era mia intenzione ferirti". "Tu non hai mai detto di una tua amica che è una pazza, in modo amichevole?" ha replicato la De Grenet. "Tra le mura di casa mia sì, però possiamo rimandare questa discussione ad un altro momento dato che tra poco è il mio compleanno?" le ha domandato la Orlando provocando la reazione della showgirl: "Per me è chiusa qui, questa discussione finisce qua, e ti chiedo scusa se anche le mie parole ti hanno ferito".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.