Grande Fratello Vip: Stefania Orlando a ruota libera su Samantha De Grenet, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Stefania chiarisce il suo pensiero sulle sue ex compagne di gioco al Grande Fratello Vip.

Grazie alla sua ironia pungente e schiettezza, Stefania Orlando è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Intervistata da Fanpage, la conduttrice romana è tornata a parlare del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip chiarendo il suo pensiero su alcune sue ex compagne di gioco come Samantha De Grenet, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Stefania Orlando vuota il sacco dopo il Gf Vip su Samantha, Dayane e Rosalinda

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Stefania si è resa spesso protagonista di accesi scontri come quello con Samantha, che è stato ripreso durante l'ultima diretta di Live-Non è la d'Urso. "Ci eravamo chiarite nella Casa, non volevo far polemiche perché il GF è finito e mi spiace se Samantha si è sentita colpita" ha dichiarato la conduttrice romana "Era soltanto un mettere i puntini sulle I. Dal momento in cui si è tornato a parlare di questa cosa, e non l’ho fatto io, anche a me piace puntualizzare".

Per quanto riguarda il percorso di Dayane, invece, Stefania sembra avere le idee molto chiare: "Penso che Dayane sia stata una brava giocatrice, che abbia sempre giocato di strategia pensando a tutte le mosse che poteva fare. E il mio è un complimento. Non credo che abbia cavalcato il tema della bisessualità ma che, quando ha 'tradito' l’amicizia con Rosalinda abbia strumentalizzato un po’ l’amore. Non si è mai innamorata di Rosalinda".

A proposito di Rosalinda, negli ultimi giorni pare ci sia stato uno scambio di frecciatine sui social che non è passato inosservato ai numerosi fan delle due ex gieffine. "Non ho nulla contro Rosalinda" ha confessato la Orlando chiarendo la sua posizione nei confronti dell'attrice "...ho semplicemente espresso quello che avevo già detto nella Casa e cioè che il suo è stato un percorso particolare che ha lasciato qualche dubbio. È entrata nella Casa in un modo e ne è uscita in un altro. Ma non era un attacco nei confronti di Rosalinda o della sua storia con Andrea Zenga. Il commento che ha pubblicato su Instagram? Non credo ce l’avesse con me".

