Grande Fratello Vip, Stefania Orlando a Dayane Mello: "Sei una persona che mi hai stimolato molto" (VIDEO)

Gossip TV

Stefania e Dayane sempre più vicine al Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 18 gennaio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Intanto, nella Casa di Cinecittà, il rapporto burrascoso tra Stefania Orlando e Dayane Mello si sta trasformando piano piano in un legame sincero.

Stefania Orlando si confronta al Gf Vip con Dayane Mello

Stefania e Dayane sembrano aver trovato finalmente un punto d'incontro per viversi serenamente e insieme l'ultima parte del loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i numerosi e accesi scontri che le hanno spesso allontanate e portate a nominarsi a vicenda, il rapporto tra le due concorrenti sembra essere davvero cambiato.

"Dayane è molto coccolata in questa casa. Ora sei amata da tutti, tu che facevi ogni tanto la vittima, adesso hai trasformato il tuo percorso e sei amata da tutti" ha confessato la Orlando rivolgendosi alla Mello, che si è detta molto affezionata alla conduttrice per la sua sensibilità. "È vero io mi sento amata da tutti. Ora siamo nove persone ed è diverso. Tu non ha mai cercato di ferirmi, non sei mai andata nel personale, e per questo io ti apprezzo, non ti sei mai fatta condizionare dagli altri" ha affermato la modella brasiliana.

Leggi anche Pierpaolo Pretelli contro Dayane Mello, scontro al Gf Vip

"Il rapporto o c'è o non c'è. Io sono o bianco o nero, le sfumature non mi piacciono sempre nei rapporti. A prescindere dalle nostre nomination, tu non ti sei mai approfittata del momento per aggravare ancora di più la situazione" ha aggiunto Dayane. "Diciamo che ci siamo un po’ calmate, ma devo dire che tu sei una persona che mi hai stimolato molto" ha concluso Stefania.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.